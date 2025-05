A- A+

Futebol Ronaldo 'Fenômeno' vende Valladolid a grupo americano Ex-jogador brasileiro deixa o comando do clube espanhol após quase sete anos; operação aguarda aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha

O ex-atacante Ronaldo Nazário anunciou nesta sexta-feira (23) a venda de sua participação majoritária no Real Valladolid a um grupo de investimento americano, respaldado financeiramente por um fundo europeu.

A transação, de acordo com o jornal espanhol Marca, que marca o fim de uma gestão iniciada em 2018, está sujeita à aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha, conforme exigido pela legislação vigente.

Durante seu período à frente do clube, Ronaldo enfrentou desafios significativos. Sob sua liderança, o Valladolid alternou entre a primeira e a segunda divisão do futebol espanhol, com três rebaixamentos e dois acessos.

A temporada atual culminou com mais um descenso, intensificando críticas da torcida e de figuras públicas locais, que acusaram o ex-jogador de falta de comprometimento com o projeto esportivo.

Em comunicado oficial, o Real Valladolid agradeceu à torcida, aos meios de comunicação e a todos os envolvidos pelo apoio durante o processo de transição. O clube informou que, nos próximos dias, serão divulgados mais detalhes sobre o novo projeto que se inicia com a mudança de propriedade.

A venda ocorre em um momento de instabilidade para o clube, que busca reestruturar sua gestão e recuperar a confiança da torcida. A entrada de investidores estrangeiros é vista como uma oportunidade para revitalizar o Valladolid e estabelecer uma nova fase em sua história.

