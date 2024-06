Ronaldo Fenômeno diz que futebol "está chato" e afirma preferir assistir tênis

A- A+

Ronaldo Fenômeno fez história no futebol, mas nunca escondeu o quanto gosta de jogar tênis nos momentos de folga. No sábado, o empresário marcou presença em evento promovido pela escola Mouratoglou Academy e falou sobre o interesse pela modalidade.

O ex-jogador foi homenageado durante a cerimônia e, ao discursar no palco, comentou a relação entre os dois esportes em sua vida.

"Agora, eu amo mais tênis do que futebol. É inacreditável. Eu não consigo assistir jogos de futebol completos, acho chato, mas posso ficar cinco horas assistindo tênis. É louco", afirmou Ronaldo. "Eu amo muito tênis", destacou.

No evento, Ronaldo também salientou treinar tênis três vezes por semana e que busca ser melhor a cada dia. No entanto, pontuou o que precisa melhorar. "Meu backhand… meu Deus… Acho que é a única coisa que Patrick (Mouratoglou) não pode consertar", brincou.

A Mouratoglou Academy fica em Nice, na França, e foi fundada por Patrick Mouratoglou. O treinador é um dos mais conhecidos mentores do esporte, e tem tenistas como Serena Williams, Coco Gauff e Stefanos Tsitsipas no currículo.

A brasileira Victoria Barros, de 14 anos, natural de de Natal, no Rio Grande do Norte, se mudou para a França em 2023 para ser treinada por Mouratoglou. A jovem promessa se encontrou com Ronaldo no último fim de semana e foi apresentada pelo empresário a Neymar em uma ligação de vídeo como futura "número 1 do mundo do tênis".

