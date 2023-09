A- A+

FUTEBOL Ronaldo, Gerson, Bebeto: veja jogadores que tiveram problemas com a Justiça por dívidas Pendências vão desde não pagamento de IPTU a gastos com escola particular

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu o leilão que faria para negociar a mansão que pertence ao ex-lateral da seleção Cafu. Avaliado em mais de R$ 27 milhões, o imóvel, que fica no luxuoso condomínio Alphaville, na cidade de Barueri, em São Paulo, seria negociado no último dia 6, mas o capitão do penta conseguiu impedir a venda.

Cafu, porém, não é o único ex-jogador da seleção a enfrentar problemas com a Justiça. No ano passado, o ex-atacante Ronaldo foi cobrado pela Prefeitura do Rio em R$ 100 mil por dívidas relativas ao não pagamento de IPTU de imóveis.

Segundo consta nos cadernos do município, estão no nome de Ronaldo as dívidas de IPTU de um apartamento e de uma sala comercial no bairro. Somadas, as pendências chegam a R$ 106 mil. Nos dois casos, a 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio ordenou a citação do ex-jogador e empresário, com a necessária penhora dos valores para dar fim a dívida.

Em setembro, o ex-jogador Bebeto e o Santa Mônica Condominium Club, na Barra da Tijuca, chegaram a um acordo para pôr fim a uma cobrança de R$ 41,5 mil de dívida de condomínio, valor resultante do não pagamento das cotas de condomínio desde abril de 2022.



Antes disso, em junho, uma oficial de Justiça, depois de várias tentativas, só conseguiu intimar Bebeto por conta de um “descuido tecnológico”. Pelo interfone do condomínio, ela tinha acabado de ser informada pela mulher dele, Denise, que o marido estava "viajando". Só que o aparelho de comunicação continuou ligado ao fim do diálogo e foi possível ouvir claramente a empregada da casa dizer "bom dia, meu patrão” e o mesmo responder “bom dia”. Com isso, a oficial de justiça deu Bebeto por intimado.

Outro alvo da Justiça é Carlos Alberto. Uma escola particular da Barra da Tijuca, conhecida por seus serviços de ensino bilíngue, está cobrando na Justiça R$ 111 mil do ex-jogador. O valor diz respeito as mensalidades não pagas entre fevereiro e dezembro de 2022 dos dois filhos do jogador, ambos matriculados na unidade.

A escola ainda reclama à Justiça que tentou uma composição extrajudicial com ele, mas sem chegar a um acordo. Caso o pedido seja aceito, o valor deve aumentar, já que não foi aplicado juros ou correção monetária.

No ano passado, Gerson, atualmente no Flamengo mas à época no Olympique de Marseille, também respondeu a um processo, no Tribunal de Justiça do Rio, por uma dívida bancária de R$ 146.478,15. Na ação, advogados do Bradesco alegavam que “todas as tentativas de composição amigável resultaram infrutíferas” e requereram a penhora dos bens do atleta até o pagamento do débito.

Até mesmo o maior nome do futebol mundial, Pelé, teve problemas financeiros que chegaram à Justiça. Em julho, ele estava sendo cobrado por uma dívida de condomínio na Justiça de São Paulo. A cobrança do valor de R$ 13,8 mil foi movida em maio, cinco meses depois da morte do jogador mais famoso do mundo, em dezembro de 2022.

