SPORT Ronaldo exalta 1º tempo do Sport contra o Salgueiro e diz converter todos os pênaltis que bate Gol no apagar das luzes deu fim a um tabu de seis anos sem ganhar do Carcará fora de casa

Desde 2017, o Sport não vencia o Salgueiro no Cornélio de Barros. E foi dos pés de Ronaldo Henrique que o tabu foi quebrado, na última terça-feira (17). Cobrando pênalti nos acréscimos do segundo tempo, o volante fez o gol que tirou o estigma de mais de cinco anos do Leão não vencer o Carcará fora de casa. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (19), o camisa 5 leonino destacou o bom primeiro tempo da equipe e diz que ficou feliz pela garra do time.

“Fico feliz pela vitória, pela garra da equipe. Foi um primeiro tempo, ao meu ver, bom, o time em cima, a todo tempo querendo a vitória. No meu ver foi uma vitória convincente, diante do gramado alto e o clima”, destacou o volante de 28 anos.

Falando especificamente do gol, Ronaldo Henrique foi cauteloso e disse converter todos os pênaltis que bate.

