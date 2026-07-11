Ronaldo minimiza perda de posto na artilharia das Copas e admite: 'O momento do Brasil é ruim'
Lionel Messi e Kylian Mbappé ultrapassaram o brasileiro ao longo da competição
Ronaldo Nazário viu seu nome cair no ranking dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo durante o Mundial de 2026, mas garante que isso está longe de ser motivo de preocupação. Ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé ao longo da competição, o Fenômeno tratou a quebra de recordes com naturalidade e ainda fez um diagnóstico duro sobre a atual fase da seleção brasileira, eliminada nas oitavas de final pela Noruega.
Em entrevista à CazéTV, o ex-atacante afirmou que já esperava ver sua marca ser superada por jogadores do mais alto nível e brincou ao comentar a mudança na lista histórica de goleadores.
"Virou uma várzea, está todo mundo me passando. Perdi a emoção já. Mas títulos eles têm que correr muito atrás. Os caras que estão me passando e fazendo números expressivos são realmente diferentes, eles merecem. Recordes são feitos para serem batidos Não tenho que me preocupar. Se mantiverem meus gols na história, está tudo certo."
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Atualmente, Ronaldo aparece na quarta posição entre os maiores artilheiros da história das Copas, com 15 gols. À sua frente estão Messi, com 21, Mbappé, com 20, e Miroslav Klose, com 16. Harry Kane e Gerd Müller têm 14.
O Fenômeno também fez questão de elogiar a nova geração de centroavantes, destacando Harry Kane, Erling Haaland e o próprio Mbappé.
"Sobre Kane e Haaland, adoro os dois. Um tempo atrás, a gente estava falando sobre a carência de números 9 no mundo. Olha que reviravolta linda. Me sinto muito orgulhoso de ter esses caras como grandes representantes de centroavantes. O Mbappé também. Joga com a 10, mas é centroavante."
Ao analisar a campanha brasileira, Ronaldo reconheceu que o futebol do país vive um momento de inferioridade em relação às principais seleções europeias. O Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final após derrota por 2 a 1.
"O nosso momento é muito ruim. A disputa de semifinal, quase todos europeus. Vai ser três europeus e talvez a Argentina, ou quatro europeus. A gente tem que rever, assumir com humildade que estamos abaixo e assumir nossos erros. A partir daí, tentar melhorar para os próximos ciclos."