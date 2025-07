Meses após desistir de candidatura, Ronaldo encontra presidente da CBF: 'Portas sempre abertas'

A- A+

Quatro meses depois de desistir da candidatura à presidência da CBF, Ronaldo foi recebido pelo novo mandatário da entidade, Samir Xaud. O encontro foi registrado nas redes oficiais da confederação.

"As portas da CBF estarão sempre abertas para o Fenômeno", disse Xaud, na postagem.

PELO BEM DO FUTEBOL BRASILEIRO!



O presidente Samir Xaud e Ronaldo se encontraram em Nova York neste sábado, véspera da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e conversaram muito sobre o futebol brasileiro. “Falamos sobre alguns dos nossos temas prioritários, como calendário,… pic.twitter.com/jLerrlSJbm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 12, 2025

"Falamos sobre alguns dos nossos temas prioritários, como calendário, educação continuada da arbitragem e fair play financeiro. Ronaldo é uma lenda do esporte e contamos muito com ele nessa jornada que estamos apenas iniciando. As portas da CBF estarão sempre abertas para o Fenômeno e para todos os craques do futebol brasileiro", afirmou o presidente da CBF.

No início do ano, o ex-atacante e ex-gestor do Cruzeiro articulava uma candidatura ao pleito da entidade, então presidida por Ednaldo Rodrigues. Em março, Ronaldo divulgou carta aberta comunicando sua desistência por, segundo ele, ter encontrado "23 portas fechadas" entre as federações estaduais.

"No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", escreveu, na época.

Dois meses depois, Ednaldo, que seria candidato único, acabou afastado do cargo por decisão judicial. Naquele mesmo mês de maio, Samir Xaud, ex-vice-presidente da federação de Roraima, acabou eleito, também como candidato único.

