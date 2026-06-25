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COPA DO MUNDO Ronaldo resgata imagem do penta em comemoração de Matheus Cunha: 'Vocês sabem o que aconteceu' Cunha recebeu uma mensagem de Ronaldo Fenômeno, que associou sua comemoração a uma das imagens mais emblemáticas da conquista do pentacampeonato mundial, em 2002

A atuação de Matheus Cunha na vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, pela Copa do Mundo, ganhou um ingrediente especial fora de campo. Autor de um dos gols da partida, o atacante recebeu uma mensagem de Ronaldo Fenômeno, que associou sua comemoração a uma das imagens mais emblemáticas da conquista do pentacampeonato mundial, em 2002.



Em publicação nas redes sociais, Ronaldo compartilhou uma foto de Matheus Cunha celebrando o gol, ao lado da sua, e escreveu: "Na última vez que um camisa 9 comemorou assim, vocês sabem o que aconteceu." A referência foi em alusão à campanha que terminou com o título mundial da seleção brasileira na Coreia do Sul e no Japão.





A resposta do atacante não demorou. Admirador declarado do ex-centroavante, Matheus Cunha agradeceu a mensagem e entrou na brincadeira. "Meu ídolo! Sem palavras pelo orgulho. Ela sempre será sua e, se quiser aparecer para ajudar, queria só ver um negócio...", escreveu o camisa 9 da seleção.



O gesto lembrado por Ronaldo remete às comemorações com o dedo em riste que marcaram sua trajetória com a camisa brasileira. Matheus Cunha vem sendo um dos destaques da seleção com três gols até aqui na Copa do Mundo.



A seleção brasileira aguarda o desdobramento do Grupo L para conhecer o seu adversário na segunda fase da competição, em duelo marcado para segunda-feira, às 14h. O adversário ficará entre Holanda, Japão ou Suécia.

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