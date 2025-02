Rony é anunciado pelo Atlético-MG e ganha homenagem de despedida do Palmeiras: 'Ídolo'

A- A+

O Atlético-MG anunciou finalmente a chegada de Rony, que já havia se despedido do Palmeiras. O novo camisa 23 do clube mineiro assinou contrato até dezembro de 2027. O Palmeiras, de quem o atacante se despede, publicou uma homenagem, em que destaca o jogador como maior artilheiro alviverde na Libertadores e o chama de "ídolo".



O negócio também mandou para o Atlético-MG, mas por empréstimo, o lateral-esquerdo Caio Paulista, que era pouco aproveitado por Abel Ferreira. Tanto ele quanto Rony já treinaram com o grupo atleticano nesta sexta-feira e estão regularizados e à disposição de Cuca para a sequência do Campeonato Mineiro.



"Felicidade imensa vestir essa camisa, representar a torcida do Galo, torcida fanática, apaixonada. Me sinto honrado por isso. Espero corresponder ao carinho de todos com boas atuações nas partidas", disse Rony sobre o novo clube.



O atacante estava no Palmeiras desde 2020, quando o clube pagou R$ 28 milhões por 50% de seus direitos. A outra metade é dividida entre o Ahtletico-PR e o próprio jogador.



Em cinco temporadas, ele marcou 70 gols em 284 partidas e participou das conquistas do Brasileirão 2022 e 2023, Libertadores 2020 e 2021 e da Copa do Brasil 2020. Também foi campeão da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. É o maior artilheiro palmeirense na história da Libertadores, com 22 gols.

A ida de Rony quase não se concretizou. O Palmeiras teve de intervir para manter o acordo que tinha com o Atlético-MG, já que o jogador chegou a negociar com o Vasco sem avisar o clube paulista. Isso irritou Leila Pereira, que foi categórica: "A situação é bem simples: ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético-MG ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco até dezembro de 2026", resumiu.



Em troca, o Palmeiras recebeu o zagueiro Bruno Fuchs, campeão olímpico com o Brasil em Tóquio-2020, disputado em 2021. Fuchs tem 25 anos e contrato até o fim deste ano.

