SELEÇÃO BRASILEIRA Rony, Mycael, lateral do América-MG: o que explica nomes novos na seleção Convocação de Ramon troca reservas de Tite por jovens e destaques do futebol brasileiro

Com uma espinha dorsal formada pelo zagueiro Marquinhos, o meio-campo Casemiro e o atacante Richarlison, titulares da seleção de Tite na última Copa do Mundo, o técnico interino Ramon Menezes promoveu uma surpreendente renovação do Brasil na convocação de 23 atletas para o amistoso contra o Marrocos no próximo dia 25.

Na lista divulgada nesta sexta-feira, há nove estreantes, oito atletas que atuam no futebol brasileiro e 11 jogadores que disputaram o Mundial de 2022, 10 pertencentes a clubes de fora do Brasil. As surpresas que jogam fora do país são poucas, como Robert Renan, do Zenit, e João Gomes, vendido pelo Flamengo ao Wolverhampton. Na prática, Ramon trocou alguns reservas da Copa por jovens e destaques pedidos do futebol brasileiro.

O perfil da convocação atende exatamente a uma demanda do público e da CBF de valorização maior de novos talentos, sobretudo os que tem aparecido em território nacional antes de serem vendidos. Ramon deixou claro que a lista visa apenas o jogo contra Marrocos, e respeitou o critério de ter dois atletas por posição, mas tem o Mundial Sub-20 no meio do ano como alvo.

Da delegação que disputou a Copa do Mundo, disse que ainda conta com Neymar, fora por lesão, e outros nomes como Pedro, do Flamengo. Mas o tom da convocação passou muito pelo trabalho vitorioso que deu o título do Sul-Americano Sub-20. Ramon, que terá apenas um jogo pela frente antes da chegada de um técnico, quis levar atletas com os quais trabalhou e venceu.

Nomes como Andrey Santos, emprestado pelo Chelsea ao Vasco, Vitor Roque, do Athletico, e o lateral-direito Arthur, do América-MG, tiveram destaque na competição e foram agraciados com a oportunidade. O mesmo ocorreu com o goleiro Mycael, do time paranaense. O termo "oportunizar" foi ao lado de "equilíbrio" o mantra da convocação.

“Arthur jogou como lateral direito e esquerdo, fez ótimo sul-americano, está tendo sua oportunidade. Tenho certeza que ele é outros conseguem sustentar muito bem um jogo do profissional. Andrey embora jovem já é referência para jogadores da posição. Faz a construção e também a finalização. Potencial enorme e cabeça muito boa. Jovem mas já demonstrou isso. Vitor Roque é um jogador 2005, o mais jovem da seleção sub20, já foi destaque de uma Libertadores e no Sul-americano mostrou capacidade incrível”, explicou Ramon.

Com três nomes do Palmeiras - Weverton, Rony e Raphael Veiga - o treinador interino deixou claro que também quis priorizar o trabalho recente dos atletas de clubes brasileiros. Os dois jogadores de linha vinham sendo pedidos desde o ano passado e são importantes no time de Abel Ferreira. Outro nome pedido na época de Tite, André, do Fluminense de Fernando Diniz, enfim terá sua chance.

“Futebol brasileiro está voltado para a base. Palmeiras tem utilizado muito. Vários convocados em diversas categorias. Mesmo trazendo jogadores de fora teremos espaço para a base”, completou.

Com isso, nomes como Bruno Guimarães, Fred, Fabinho, Martinelli, Éverton Ribeiro, Raphinha, Bremer e os veteranos Thiago Silva, Daniel Alves, Danilo e Alex Sandro ficaram fora, mas segundo Ramon foram considerados em uma lista avaliada de até 55 nomes. Desta vez, foram chamados 23, não 26. Desta forma, são seis atacantes chamados, não nove, como no Mundial.

