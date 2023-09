A- A+

VÔLEI Roque pede dispensa, e seleção brasileira masculina de vôlei tem lista definida para Pré-Olímpico Jogo de estreia do Brasil acontecerá no dia 30 deste mês, diante do Catar

A seleção brasileira masculina de vôlei está com as 14 peças definidas para a disputa do Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro. A listagem ficou estabelecida depois de o oposto Felipe Roque ter pedido dispensa, alegando questões de ordem pessoal.

Outro desfalque na equipe do técnico Renan Dal Zotto é o ponteiro Leal, lesionado. Em seu lugar, entrará em quadra Lukas Bergmann, de apenas 19 anos. Ele é irmão da atleta Júlia Bergmann, da seleção brasileira feminina.

A partida de estreia do Brasil acontecerá no dia 30 deste mês, às 10h, diante da equipe do Catar, no Maracanãzinho.

Abaixo, confira os relacionados:

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa | Opostos: Alan e Darlan | Centrais: Flávio, Judson, Lucão e Otávio | Ponteiros: Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann | Líberos: Maique e Thales

