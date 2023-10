A- A+

Futebol Rosales, do Sport, é convocado pela Venezuela para jogos contra Brasil e Chile pelas Eliminatórias Lateral-direito desfalcará o Leão no jogo diante do Juventude, dia 16 de outubro, pela Série B

O lateral-direito do Sport, Roberto Rosales, foi convocado nesta segunda-feira (2) pela Venezuela para os jogos contra Brasil e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Além do atleta do Leão, outros três jogadores que atuam no Brasil foram chamados: Soteldo e Rincón, do Santos, Ferraresi, do São Paulo.

Com a convocação, Rosales deve desfalcar o Sport nos jogos contra Ponte Preta, na próxima segunda (9), na Ilha do Retiro, e diante do Juventude, dia 16 de outubro, no Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



A Venezuela é a quinta colocada das Eliminatórias, com três pontos. A equipe encara o Brasil no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, e depois recebe o Chile em casa, em Maturín, no dia 17.

Veja também

Ministério Público espanhol investiga insultos racistas contra torcedora do Real Madrid