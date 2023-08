Apresentado, Rosales destaca polivalência e entusiasmo em atuar pelo Sport: "Muita empolgação"

A- A+

Novo reforço do Sport, o lateral-direito Roberto Rosales concedeu sua primeira entrevista coletiva nesta quarta-feira (16), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Esta é a sexta apresentação de reforço do Leão nesta janela de trasnsferências. Seu vínculo com o clube vai até o final de 2024.

O atleta atuou por quatro anos na Bélgica, outros quatro na Holanda e mais sete anos na La Liga, da Espanha, além de possuir vasta experiência na seleção da Venezuela. Apesar de ser lateral direito de origem, o jogador é acostumado a ocupar a lateral esquerda, como relatado por Jorge Andrade, executivo de futebol do Sport. O atleta atuou em 27 partidas nos últimos quatro anos nesta posição pela seleção.

Além das laterais, Rosales também já atuou nas pontas e pelo meio, e é considerado multifuncional pela diretoria rubro-negra. "Não sinto desconforto - em alternar a posição -, no início da minha carreira quis assim. Tenho muitas partidas pela seleção, no alto nível, onde pude atuar como lateral-esquerdo. Sou um jogador à disposição da equipe, onde me colocarem tentarei dar o máximo que posso", relatou o atleta.

Quando questionado por ter sido considerado o melhor lateral da La Liga, em certo ponto da carreira, Rosales foi categórico. "Nunca me considerei o melhor. Foi com trabalho diário e sacrifício que alcancei o que alcancei na minha carreira, porém, no futebol não se pode viver de passado. Esta é uma etapa da minha carreira que encaro com entusiasmo. O futebol brasileiro é uma das melhores ligas da América do Sul, e eu encaro esse desafio com muita empolgação", afirmou.

Quando os rumores de sua contratação vieram à tona, os torcedores do Sport se empolgaram ao pesquisar sobre a carreira do atleta e se depararem com fotos e vídeos de confrontos contra nomes gigantes do futebol europeu, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić e até Neymar.

"Marcar estes jogadores de alto nível individualmente não funciona. Em toda equipe que joguei, marcávamos juntos, temos que estar todos unidos, ajudar na defesa e no ataque. Acredito que essa é a ideologia desta equipe, pelo o que acompanhei dos jogos do Sport.. Tenho que me integrar à dinâmica da equipe o mais rápido possível e ser mais um. Não é porque joguei na Europa que sou melhor nem pior", enfatizou o venezuelano.

Segundo Jorge Andrade, Rosales tem se esforçado para manter o condicionamento físico desde os primeiros contatos entre as partes, e já está pronto para performar por pelo menos 45 minutos em campo. O lateral já está à disposição do treinador Enderson Moreira.

Líder da Série B com 45 pontos, o Sport tem mais um desafio fora de casa, dessa vez diante do Guarani, no Brinco de Ouro, na sexta-feira, às 21h30. O Bugre se encontra na briga na primeira parte da tabela com 37 pontos na sétima posição.

