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futebol Rosario Central acusa torcida do Corinthians de racismo e contesta Hugo Souza Segundo o clube argentino, integrantes da torcida visitante exibiram e rasgaram cédulas de pesos argentinos e mostraram uma camisa da Espanha

O Rosario Central divulgou uma nota oficial para rebater a denúncia de racismo feita pelo goleiro Hugo Souza e também acusar torcedores do Corinthians de comportamentos discriminatórios durante o empate sem gols entre as equipes pela Libertadores.

Segundo o clube argentino, integrantes da torcida visitante exibiram e rasgaram cédulas de pesos argentinos, além de mostrarem uma camisa da Espanha, seleção que derrotou a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026.

No comunicado, o Rosario classificou os episódios como "atos racistas, discriminatórios e provocativos" contra seus jogadores, torcedores e o próprio país. A equipe afirmou possuir registros das ações e prometeu apresentar o material à Conmebol

A manifestação ocorreu depois de Hugo Souza denunciar que havia sido chamado de "macaco" e "negro de merda" por torcedores argentinos. O goleiro comunicou a arbitragem aos 21 minutos do segundo tempo, provocando a interrupção da partida e o acionamento do protocolo antirracista.

O Rosario Central colocou em dúvida a acusação e sugeriu que o protocolo teria sido utilizado para interromper um momento de pressão dos donos da casa. A nota afirma que o Corinthians já atuava com um jogador a menos, mas as imagens da partida mostram que a denúncia ocorreu antes da expulsão de Allan, registrada aos 34 minutos.

Mesmo contestando o relato, o clube argentino informou que abriu uma apuração interna. "Caso se comprove qualquer ato discriminatório de nossos torcedores, seremos implacáveis", declarou o Rosario no comunicado.

O Corinthians já havia repudiado as ofensas denunciadas pelo goleiro e cobrado a identificação dos responsáveis. A Conmebol informou que está analisando o caso e poderá instaurar um processo disciplinar.

Após o empate por 0 a 0 na Argentina, Corinthians e Rosario Central decidirão a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Uma nova igualdade levará a disputa para os pênaltis.

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