FUTEBOL ARGENTINO

AFA institui taça, e Rosario Central vira campeão argentino após reunião; entenda

Time de Di Maria se tornou campeão nacional após reunião da AFA

Foto: Reprodução/Instagram

Uma situação para lá de inusitada é a pauta do futebol da Argentina nesta quinta-feira. O Rosario Central, time do craque Di María, se tornou campeão nacional após uma reunião da Associação de Futebol Argentina (AFA).

Por decisão do comitê executivo da Liga Profesional, a liga argentina, o líder da tabela geral do futebol do país passou a ser premiado com um troféu.

A tabela geral é uma soma da pontuação obtida pelas equipes na primeira fase (pontos corridos) dos torneios Apertura e Clausura, que definem os dois campeões argentinos do ano.

Até então, essa tabela era utilizada para definir classificações a Libertadores, Sul-Americana, bem como um dos times rebaixados na temporada (o lanterna).

 

Em seu site oficial, a AFA declara o time de Rosário como "campeão da Liga 2025". A agremiação não perdeu tempo e já adicionou mais uma estrela a seu escudo.

O troféu foi entregue ao presidente Gonzalo Belloso, à vice-presidente Carolina Cristinziano, ao técnico Ariel Holan e a Di María e Jorge Broun, que representaram o elenco.

Ainda que a associação não deixe claro se o título se equipara ou não a um Campeonato Argentino, a tendência é que o futebol do país termine o ano com três campeões: o Platense, campeão do Apertura; o Rosario Central, campeão da liga via tabela geral; e o futuro campeão do torneio Clausura.

