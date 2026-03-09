Rossi, do Flamengo, supera Fábio, Hugo Souza e Léo Jardim em aproveitamento em pênaltis; veja raio-x
Goleiro argentino foi o herói do time rubro-negro no título do Campeonato Carioca
O goleiro Rossi novamente foi o herói do Flamengo em uma disputa por pênaltis. Desta vez, o argentino defendeu duas cobranças e garantiu o título do time rubro-negro no Campeonato Carioca, sobre o Fluminense, ontem, no Maracanã, após um empate sem gols no tempo regulamentar. No total, o arqueiro já defendeu 37,5% das penalidades contra ele no clube.
Os números de Rossi fazem com que ele supere outros pegadores de pênaltis do futebol brasileiro. O argentino tem um aproveitamento melhor nas cobranças do que Hugo Souza, do Corinthians, Fábio, do Fluminense, e Léo Jardim, do Vasco. Os dados são de cada um dos goleiros com as camisas de seus times atuais.
Com a camisa rubro-negra, o argentino, por exemplo, enfrentou 32 cobranças de adversários e apenas 18 terminaram no fundo da rede.
Dos 14 pênaltis que não terminaram em gol, foram 12 defendidos por Rossi, um foi para fora e um na trave. Os cobradores só têm um aproveitamento de 56,2% diante do arqueiro do Flamengo.
Os números contabilizam penalidades no tempo regulamentar das partidas e em disputas por pênaltis. Fábio é quem tem a menor porcentagem das cobranças que não entraram, com 20,4% — ele também é o goleiro com mais tempo em seu clube já que está no Fluminense desde 2022.
No Brasileirão, o recorte é ainda mais favorável para Rossi: são 6 defesas em 12 cobranças — 50% de aproveitamento —, além de uma cobrança na trave. O argentino defendeu os pênaltis de Thiago Almada, Ganso, Gabigol, Piquerez, Yuri Alberto e Renato Kayzer. O meia Shaylon, do Atlético-GO, acertou a trave contra o goleiro.
Considerando Libertadores, Copa do Brasil e Copa Intercontinental, Rossi também defendeu as cobranças de Junior Alonso, do Atlético-MG, Benedetti e Ascacíbar, do Estudiantes, e Barcola, do Paris Saint-Germain.
Na final do Carioca, Rossi assumiu os holofotes e, decisivo novamente, deu o título ao rubro-negro. Depois de Fábio pegar chute de Luiz Araújo, o goleiro argentino defendeu as cobranças de Guga e Otávio para recolocar a equipe no caminho das taças, agora sob o comando de Leonardo Jardim.
A vitória fez com que o Flamengo se tornasse tricampeão estadual e chegasse ao 40º título na história do torneio. Foi a segunda vez consecutiva que o rubro-negro derrotou o Fluminense na final.
Veja o desempenho de Rossi em cobranças de pênalti:
32 cobranças
18 gols (56,25%)
12 defesas (37,5%)
1 para fora (3,1%) — final do Intercontinental de 2025 contra o PSG: pênalti cobrado por Dembélé nas disputas alternadas
1 na trave (3,1%) — 1ª rodada do Brasileiro de 2024 contra o Atlético-GO: pênalti cobrado por Shaylon