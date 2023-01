A- A+

CRAQUE ARGENTINO Rosto de Messi é "tatuado" em lavoura de milho na Argentina Dono de propriedade rural em Ballesteros fez uma homenagem ao capitão da seleção nacional; existem 25 rostos do jogador desenhados em milharais no país

Após a vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022, os torcedores se reuniram para fazer tatuagens da estrela da seleção sul-americana de futebol, Lionel Messi.



Graças à tecnologia agrícola avançada, uma fazenda de milho argentina plantou sua própria "tatuagem" de Messi e compartilhou o método de plantação para que possa ser replicado.

Na zona rural de Ballesteros, cerca de 500 km a noroeste de Buenos Aires, o fazendeiro Charly Faricelli disse à AFP que planejava projetar o rosto de Messi em seu campo de milho, independentemente do resultado da Argentina no Catar no mês passado.

— A ideia foi uma homenagem do mundo agrícola a Messi, quer ele tenha vencido a Copa do Mundo ou não, o que graças a Deus ele conseguiu! — disse.



Do tamanho de quase quatro campos de futebol, o rosto de Messi só pode ser visto de cima, e fica mais visível à medida que o milho cresce.

— É uma 'tatuagem' agrícola — disse Faricelli.

Ao contrário de outros projetos de colheita, onde as plantas são cortadas para criar uma imagem, esta "tatuagem" é o resultado de diferentes concentrações de sementes plantadas.

Faricelli explica que “com o avanço da tecnologia, o trator sabe exatamente, à medida que avança, quantas sementes semear em que lugar”.

Ele convidou outros agricultores nas redes sociais para imitar sua homenagem e compartilhou o software para que eles carregassem em seus equipamentos.

Existem 25 rostos de Messi em campos de milho em cinco províncias diferentes, diz Faricelli.

— Nos identificamos com a seleção, porque ela sofreu antes de vencer, e o mundo agrícola também está sofrendo — diz ele, aludindo a uma grande seca que afeta os férteis pampas da Argentina, no centro do país.

