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FUTEBOL Ruan Melo destaca trajetória na base do Sport e celebra primeiras experiências no profissional O jovem disputou sua primeira Copinha em 2026. Além disso, já teve a oportunidade de treinar com o elenco profissional

No Sport desde seus 12 anos de idade, quando chegou para integrar o elenco sub-13, o atacante Ruan Melo vive o futebol intensamente desde muito cedo. O garoto acompanhava o time de seu avô desde os cinco anos de idade. Hoje, o jovem de 16 anos vem se destacando e ganhando cada vez mais espaço no elenco sub-20, podendo ser testado na equipe principal em breve.

O atleta comentou do privilégio que é jogar na equipe rubro-negra, realizando um sonho pessoal e também de toda a sua família, que torce para o Sport.

“Sempre foi um sonho para mim e para minha família, que é toda rubro-negra. Foi um sonho realizado estar jogando no Sport. É muito gratificante ver tudo que passei e a felicidade de todos os meus familiares ao me ver vestindo essa camisa”, afirmou.

Ruan disputou a primeira Copinha em 2026. Além disso, passou a treinar com o elenco profissional e também foi relacionado pela primeira vez para um jogo do time principal, em um confronto com o ABC pela Copa do Nordeste.

“Foi um momento muito importante na minha carreira jogar a minha primeira Copinha tão novo assim. Só tenho a agradecer ao Sport pela oportunidade, que foi muito importante para o meu desenvolvimento. E também tive a experiência de ser relacionado para o time principal, que foi um momento único. Estar ali como jogador profissional pela primeira vez foi inesquecível”, comentou.

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