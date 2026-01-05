A- A+

FUTEBOL Ruben Amorim é demitido do cargo de treinador do Manchester United Português deixa o clube depois de 14 meses turbulentos, com aproveitamento abaixo de 40% e desgaste interno após desabafo no pós-jogo contra o Leeds

O Manchester United demitiu nesta segunda-feira o técnico Ruben Amorim, encerrando um trabalho marcado por resultados irregulares e conflitos nos bastidores. A decisão veio horas após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, em Elland Road, quando o treinador fez duras críticas à cúpula do clube.

A passagem de Amorim por Old Trafford durou 14 meses. No período, o português venceu 24 dos 63 jogos disputados — aproveitamento de 38,71%. Trata-se do pior índice de um treinador do United desde Frank O’Farrell, demitido em 1971 após 37,04% de vitórias.





O estopim para a saída foi a entrevista coletiva após o jogo contra o Leeds. Amorim reclamou do rótulo de “head coach” e exigiu ser tratado como “manager”, além de cobrar mais autonomia no futebol. O discurso incluiu uma crítica velada ao diretor esportivo Jason Wilcox, citando a frustração com a não contratação do ponta Antoine Semenyo, do Bournemouth.

Embora tenha afirmado que não deixaria o cargo, o treinador teve o destino selado pela diretoria. Os dirigentes optaram por interromper o projeto diante do impasse sobre controle no mercado e do desempenho esportivo aquém do esperado.

Na última temporada, Amorim perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham Hotspur e terminou a Premier League apenas na 15ª colocação. Mesmo com leve melhora recente, não conseguiu corrigir os problemas defensivos da equipe.

