Tênis Rublev e Dimitrov vão às semifinais do Masters 1000 de Xangai Hurkacz e Korda fazem a outra semifinal da competição, no sábado (14)

O tenista russo Andrey Rublev, número 7 do mundo, se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Xangai nesta sexta-feira (13), ao derrotar o francês Ugo Humbert (34º).

Rublev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 29 minutos.

O russo, único jogador do Top 10 do ranking da ATP ainda vivo no torneio, vai enfrentar por uma vaga na decisão de domingo o búlgaro Grigor Dimitrov (19º), que mais cedo eliminou o chileno Nicolás Jarry (22º) em dois sets, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-4.

O outro finalista sai do duelo entre o americano Sebastian Korda (26º) e o polonês Hubert Hurkacz (17º). As duas semifinais serão disputadas no sábado.

-- Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Xangai:

- Simples masculino - Quartas de final:

Grigor Dimitrov (BUL) x Nicolás Jarry (CHI) 7-6 (7/2), 6-4

Andrey Rublev (RUS) x Ugo Humbert (FRA) 6-2, 6-3

