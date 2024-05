Rublev elimina Alcaraz e vai enfrentar Taylor Fritz nas semis em Madri

A- A+

Após a derrota de Rafael Nadal, o Masters 1000 de Madri ficou nesta quarta-feira (1º) sem o seu atual bicampeão Carlos Alcaraz, a quem o russo Andrey Rublev eliminou nas quartas de final por 4-6, 6-3 e 6-2.

Pouco depois veio o anúncio da desistência devido a "uma lesão no quadril" do italiano Jannik Sinner, número dois do mundo, antes do jogo que disputaria na quinta-feira (2), pelas quartas de final, contra o canadense Felix Auger-Aliassime.

Com isso o torneio perdeu de uma só vez seus dois primeiros cabeças de chave.

Rublev voltou a vencer o espanhol, número três do mundo, em duas horas e chegou à sua primeira semifinal em Madrid, na sua quarta participação na Caja Mágica.

"Estou muito feliz, depois de passar por momentos difíceis nos últimos meses, por poder chegar às semifinais, especialmente aqui em Madri", disse Rublev após a partida na quadra central.

O espanhol, que entrou na partida após uma dura vitória na terça-feira nas oitavas de final sobre o alemão Jan Lennard-Struff, pareceu sofrer uma queda de rendimento desde o início do segundo set.

"No início eu não estava sacando muito bem, mas durante a partida consegui me acalmar e começar a jogar melhor", explicou Rublev.

O primeiro set foi muito disputado até que Alcaraz conseguiu quebrar o serviço do adversário para ficar na frente no placar (4-2) e vencer a parcial com seu serviço.

- Rublev reage -

O russo reagiu no segundo set, apoiado em seu serviço e quebrando o do adversário no segundo game abrindo 2-0.

Com uma desvantagem de 4 a 1 no placar, o espanhol salvou três break points para continuar segurando o jogo em 4 a 2, mas foi o suficiente para Rublev não desperdiçar seu saque para empatar a partida.

O espanhol, que não pôde disputar os torneios de Monte Carlo e Barcelona devido a problemas no antebraço direito, parecia incapaz de manter a intensidade do oponente, que elevou o nível do seu tênis.

No terceiro set, o russo voltou a quebrar o serviço inicial de Alcaraz, que multiplicou seus erros diante de um Rublev muito mais firme.

"Alguém como Andrey oferece poucas oportunidades no jogo e quando você as tem e erra, no final dói, e foi o que aconteceu comigo hoje", explicou Alcaraz.

Uma nova quebra do russo no quinto game o colocou na frente (4-1) e o espanhol não conseguiu mais se recuperar.

Rublev disputará uma vaga na final do torneio contra o americano Taylor Fritz (13º) que no último jogo do dia eliminou o argentino Francisco Cerúndolo (22º) por 6-1, 3-6 e 6-3.

--- Jogos desta quarta-feira do Masters 1000 de Madri:

. Simples masculino - Quartas de final:

Andrey Rublev (RUS/N.7) x Carlos Alcaraz (ESP/N.2) 4-6, 6-3, 6-2

Taylor Fritz (EUA/N.12) x Francisco Cerundolo (ARG/N.21) 6-1, 3-6, 6-3

Jogo programado para quinta-feira mas já decidido após anúncio de lesão de Sinner:

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Jannik Sinner (ITA/N.1) (Auger-Aliassime classificado para as semifinais)

