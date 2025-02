Rublev ganha uma posição na única mudança do 'Top 10' da ATP; Fonseca cai para 78º

A- A+

O tenista russo Andrey Rublev, vencedor do torneio ATP 500 de Doha no sábado, subiu uma posição no ranking da ATP atualizado nesta segunda-feira (24), com um ‘Top 10’ praticamente imóvel.

Rublev ultrapassou o americano Tommy Paul (10º) enquanto o finalista em Doha, o britânico Jack Draper, subiu para 12º, ganhando quatro posições.



Semifinalista em Doha, o canadense Felix Auger-Aliassime continua às portas do 'Top 20' (N.21), seguido pelo tcheco Jiri Lehecka (N.22), carrasco de Carlos Alcaraz (N.3) nas quartas de final do torneio do Catar.

Com exceção da posição conquistada por Rublev, o ‘Top 10’ se manteve imóvel, com o italiano Jannik Sinner, suspenso por três meses por doping, ainda como número 1 do mundo, seguido pelos alemães Alexander Zverev e Alcaraz.

O jovem brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na primeira rodada do Rio Open, perdeu dez posições e é o 78º do ranking. Seu compatriota Thiago Seyboth Wild caiu onze e está em 86º.

Ranking da ATP de 24 de fevereiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.330 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 8.135

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.510

4. Taylor Fritz (EUA) 4.900

5. Casper Ruud (NOR) 4.325

6. Daniil Medvedev (RUS) 4.030

7. Novak Djokovic (SRB) 3.900

8. Alex De Miñaur (AUS) 3.785

9. Andrey Rublev (RUS) 3.670 (+1)

10. Tommy Paul (EUA) 3.280 (-1)

11. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.005

12. Jack Draper (GBR) 3.000 (+4)

13. Holger Rune (DIN) 2.970 (-1)

14. Ben Shelton (EUA) 2.930 (-1)

15. Ugo Humbert (FRA) 2.825 (-1)

16. Grigor Dimitrov (BUL) 2.745 (-1)

17. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650

18. Frances Tiafoe (EUA) 2.485

19. Arthur Fils (FRA) 2.355

20. Hubert Hurkacz (POL) 2.265

