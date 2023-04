A- A+

Tênis Rublev vence Fritz e vai à final do Masters 1000 de Montecarlo Russo já havia disputado a final do torneio em 2021, mas perdeu para o grego Stefanos Tsitsipas

O russo Andrey Rublev, 6º do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Montecarlo neste sábado ao vencer o americano Tayor Fritz (10º) por 5-7, 6-1 e 6-3.

A partida foi interrompida durante 1 hora e 45 minutos às 17h45 locais (12h45 de Brasília) devido à chuva, com o placar favorável a Rublev 5-7, 6-1 e 3-2.

No reinício do jogo, Fritz voltou a ter seu saque quebrado e teve que salvar três match points no saque seguinte, mas não conseguiu fazer mais nada no quarto, desta vez com saque de Rublev, que fechou sem perder pontos.

"Foi muito difícil, especialmente contra Taylor", disse Rublev após sua primeira vitória em seus últimos quatro duelos com Fritz.

"Foi mentalmente difícil jogar contra ele porque eu estava pensando se teria chances. Comecei muito bem, quebrei o serviço dele, e depois ele quebrou o meu, mas eu sabia que teria chances", acrescentou Rublev.

"No final, fizemos um grande jogo e estou satisfeito com a vitória", comemorou.

Rublev, de 25 anos, já havia disputado a final do torneio em 2021, mas perdeu para o grego Stefanos Tsitsipas.

Este ano, ele vai enfrentar o italiano Jannik Sinner (8º) ou ao dinamarquês Holger Rune (9º) para tentar conquistar o maior título de sua carreira.

