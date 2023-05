Rubro-negras fazem festa na Ilha do Retiro antes de Sport x Botafogo-SP

A- A+

Só o início de uma grande festa. A partida entre Sport x Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já começou na sede social do clube Rubro-negro. Centenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência fazem a festa no pré-jogo da Ilha do Retiro. Última parcial de ingressos já confirmou mais 12 mil pessoas no estádio.

Com expectativa de casa cheia, nas arquibancadas apenas mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiência estarão apoiando o Leão. O público exclusivo se dá devido à uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os confrontos com ABC e Avaí também serão restritos a este grupo de torcedores.



Hoje é dia de fazer história! #PeloSportTodos



PEEEEEEELO SPORT NADAAAA? pic.twitter.com/xgI9Ez358a — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 20, 2023

A festa foi toda comandada por elas. Juliana Gomes, repórter da Folha de Pernambuco, esteve à frente do sistema de áudio da Ilha do Retiro neste sábado.

Escalação sendo entoada junto com a nossa torcida. Rádio Ilha comandada pela torcedora Juliana Gomes por aqui #PeloSportTodos pic.twitter.com/LxfkYz5lCQ — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 20, 2023

