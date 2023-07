A- A+

TÊNIS Russa Andreeva, de 16 anos, é multada em R$ 43 mil por jogar raquete no chão em Wimbledon Tenista jogou a raquete no chão em dois momentos da partida

Considerada uma das grandes promessas do tênis mundial, a russa Mirra Andreeva deixa Wimbledon no prejuízo. Ela recebeu uma multa de 8 mil euros (cerca de R$ 43 mil) por ter jogado a raquete no chão após a derrota para a estadunidense Madison Keys nas oitavas de final, e a penalidade foi a maior do torneio, até agora, em 2023.

O valor, no entanto, é apenas uma parcela das 131 mil libras (cerca de R$ 815 mil) que a jovem russa faturou por ter chegado até as oitavas em um dos campeonatos mais tradicionais do mundo. Aos 16 anos, ela foi a tenista mais nova a chegar às oitavas desde Cori Gauff, em 2019.

Mirra jogou a raquete no chão em dois momentos da partida. Primeiro, ela descontou a frustração de perder o primeiro set por 6/7, já que no início havia aberto uma boa vantagem por 4/1. No final do duelo, ela também se descontrolou quando falavam apenas dois pontos para a americana vencer a partida, e a raquete mais uma vez foi ao chão.

Neste momento, no entanto, Andreeva alegou que havia sido um acidente em que o objeto escorregou. "Eu escorreguei e caí. Essa é a decisão errada", argumentou a russa, mas a juíza não comprou a justificativa e deu o ponto para a adversária.

