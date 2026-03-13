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Fórmula 1 Russell celebra pole da sprint para GP da China de F-1 e exalta Mercedes: "Prazer de pilotar" Britânico vem de vitória na Austrália e repetiu o bom desempenho na segunda etapa do calendário de provas

A temporada 2026 da Fórmula 1 vai cumprir neste fim de semana apenas a sua segunda etapa do calendário de provas, mas o britânico George Russell, da Mercedes, já é o piloto a ser batido pelos seus rivais.

Vencedor da primeira corrida na Austrália, ele voltou a mostrar o seu potencial com a escuderia ao garantir a pole da sprint e deixou isso claro após a definição do grid.

Ele elogiou o seu carro e destacou o "prazer de pilotar" enfatizando o início dominante da escuderia nesta nova era da Fórmula 1 com as mudanças no regulamento.

Com seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, se classificando em segundo, a 0,289 segundos do líder, e nenhuma outra equipe próxima, a Mercedes está a caminho de outra dobradinha no sprint de sábado. "O carro está incrível. O motor está funcionando muito bem e hoje foi um verdadeiro prazer pilotá-lo."

Diante da expectativa de prolongar o favoritismo da Mercedes no domingo, ele comentou sobre a confiança de toda a equipe em conquistar os melhores resultados novamente na China. Segundo o britânico, poucos ajustes precisam ser feitos.

"Já sabíamos depois de Melbourne que tínhamos um carro muito bom O motor também está com um ótimo desempenho. Agora estou curioso para ver como os tempos se comparam aos do ano passado", comentou Russell, que lidera a classificação (25). Em caso de vitória na sprint, ele garante mais oito pontos na tabela do mundial de pilotos.

Kimi Antonelli, seu companheiro de equipe, também embarca no discurso otimista, mas crê que precisa evoluir para acompanhar Russell. "O ritmo é muito forte e ainda há trabalho a fazer. Mas me sinto bem no carro e vamos melhorar. Na sprint, vamos tentar fazer uma boa largada e imprimir um ritmo forte".

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