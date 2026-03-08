A- A+

fórmula 1 Russell converte pole em vitória e Bortoleto chega em nono no GP da Austrália de F-1

George Russell conseguiu converter a pole em vitória no GP da Austrália, corrida que abre o calendário de 2026 da Fórmula 1, no Circuito de Albert Park, em Melbourne. O inglês recuperou a liderança perdida após a largada e contou com o colega Andrea Kimi Antonelli em segundo lugar para completar a dobradinha da Mercedes. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o top 3 e Gabriel Bortoleto foi nono com a Audi.

Russell contou com a estratégia da Mercedes de parar na primeira bandeira amarela; depois bastou gerenciar a vantagem sobre Leclerc, que fez largada espetacular – saltou da quarta para a primeira posição. Lewis Hamilton, também da Ferrari, terminou em quarto lugar.

Russell disse que, após a largada, foi difícil manter a liderança devido às diferentes estratégias de implantação usadas no início da corrida:

– Estou me sentindo incrível. Foi uma luta e tanto no início – disse Russell. – Sabíamos que seria um desafio. Entrei no grid e vi o nível da minha bateria — não tinha nada no tanque! Fiz uma largada ruim e, obviamente, houve algumas disputas muito acirradas com Charles. Tínhamos a suspeita de que seria um efeito ioiô e, assim que um de nós assumisse a liderança, seria impossível mantê-la.

Lando Norris e Max Verstappen protagonizaram uma dura batalha pela quinta posição. O tetracampeão chegou a se aproximar em diversas oportunidades, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem e terminou apenas em sexto, mas com uma recuperação impressionante, uma vez que ele largou na 20ª posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, brilhou nas ultrapassagens e na maneira como gerenciou seus pneus. Ele terminou na nona posição, conquistando os primeiros pontos da história da Audi.



O brasileiro se classificou em décimo lugar, mas largou em nono após o abandono de Oscar Piastri e conseguiu manter a colocação. Já o piloto da casa, Oscar Piastri, abandonou antes mesmo da largada. Ele bateu após a volta de reconhecimento e não participou da prova.

A Audi se tornou a primeira equipe a pontuar na estreia desde a Aston Martin, em 2021. O resultado agradou a Bortoleto, que classificou a colocação como “incrível” e ressaltou que ainda há necessidade de corrigir muitos problemas dentro da equipe.

– Nono pela primeira corrida de Audi é uma coisa que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar na primeira etapa. Com tanta coisa para a gente melhorar... dentro da equipe, a gente sabe que tem muita coisa básica para ser arrumada, mas começar assim é incrível – disse à TV Globo logo após a prova.

O safety car virtual foi acionado duas vezes durante a corrida, e a Audi conseguiu acertar a estratégia do piloto brasileiro – somente ele, Norris e Verstappen fizeram duas paradas e terminaram no top-10 da corrida.

Com o resultado, a Audi encerra o GP da Austrália na sétima posição, com os dois pontos obtidos pelo brasileiro. O alemão Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, sequer largou: a equipe detectou problemas na telemetria do carro de número 27 e decidiu levá-lo para os boxes.

– A corrida foi incrível nas primeiras voltas, com ultrapassagens poderosas que proporcionaram muita ação. Então, foi muito divertido no início. E o ritmo foi muito forte, especialmente no final. Estou ansioso pela próxima semana. – disse Andrea Kimi Antonelli, o segundo colocado.

A competição retorna já no próximo fim de semana, em 15 de março, com o GP da China. Palco da primeira corrida sprint da temporada, o Circuito de Xangai sedia a 2ª etapa do Mundial.

Neste ano, o campeonato é marcado pela introdução dos novos regulamento técnicos e de motores, além de contar com duas novas equipes: a Audi (antiga Sauber) e a Cadillac. A atual temporada tem 24 corridas, com previsão de término para o dia 6 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.

