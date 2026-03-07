A- A+

fórmula 1 Russell é pole e puxa dobradinha da Mercedes no GP de abertura da F-1; Bortoleto larga em 10º Inglês da Mercedes dominou classificação no Circuito Albert Park. Antonelli, em segundo, confirmou dobradinha do time alemão

O inglês George Russell conquistou na madrugada deste sábado a primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 após fazer o melhor tempo na classificação do GP da Austrália.



Ele dominou o treino e foi o primeiro com 1min18s518, puxando uma dobradinha para a Mercedes com Andrea Kimi Antonelli em segundo (+0s293). Isack Hadjar estreou na Red Bull com um terceiro lugar no grid (+0s785). E o brasileiro Gabriel Bortoleto se classificou em décimo lugar apesar de um quebra na Audi.

Russell chega a oito poles na carreira. O resultado deste sábado encerrou jejum de seis GPs desde a última vez em que o inglês largou da primeira colocação: na prova de Singapura, outubro passado. Essa foi a primeira pole do inglês na Austrália, etapa na qual ele possui dois pódios e ainda não venceu.

Já o tetracampeão Max Verstappen bateu forte ainda no Q1, quando abria sua primeira tentativa de volta rápida. O piloto deixou o carro sentindo dores nos punhos pelo impacto e foi levado para o centro médico para avaliações.





Andrea Kimi Antonelli também bateu forte no Circuito Albert Park com sua Mercedes no que foi o primeiro acidente da temporada 2026 da F-1. Mas a escuderia recuperou o carro do piloto a tempo dele continuar a classificação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto irá largar em 10º, mesmo após problemas no motor de seu Audi. Ele havia se classificado para o Q3 quando sentiu que o motor estava falhando, entrando em neutro, na volta de retorno aos boxes. Ele ficou parado na entrada dos boxes, tentou reiniciar o sistema, sem sucesso, e teve que ser retirado pelos fiscais de pista, não podendo voltar para a classificação.

A primeira corrida de 2026 e do novo regulamento será na madrugada de sábado para domingo, com a largada marcada para 1h da manhã (de Brasília) e promete ser uma corrida de sobrevivência: na classificação, apenas 19 dos 22 carros conseguiram marcar tempo. A corrida terá transmissão ao vivo da vivo da TV Globo e Sportv 3.

