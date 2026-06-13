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FÓRMULA 1

Russell lidera treinos livres no GP de Barcelona-Catalunha de F1

Os 22 pilotos disputarão a classificação partir das 11h (horário de Brasília) deste sábado

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George Russel pilotando a Mercedes durante o treino de pré-temporadaGeorge Russel pilotando a Mercedes durante o treino de pré-temporada - Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

George Russell (Mercedes) fez, neste sábado (13), o melhor tempo da terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha (4,657 km), a sétima etapa das 22 do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Montmeló.

Sob um calor de 31ºC e cerca de 50ºC na pista, o britânico superou por pouco mais de dois décimos de segundo o trio formado pelo australiano Oscar Piastri (McLaren), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o atual campeão mundial, o inglês Lando Norris (McLaren).

O britânico Lewis Hamilton (Ferrari) fez o quinto melhor tempo, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull).

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Apenas em sétimo, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial e vencedor dos últimos cinco GPs, foi atrapalhado várias vezes durante voltas rápidas. O piloto de 19 anos deverá recuperar a concentração no fim da tarde para conseguir uma boa posição no grid de largada.

Completam o top 10 o francês Isack Hadjar (Red Bull), o estreante inglês Arvid Lindblad (Racing Bulls) e o alemão Nico Hülkenberg (Audi).

A sessão foi marcada por uma interrupção de alguns minutos devido à saída de Valtteri Bottas da pista.

Os 22 pilotos disputarão a classificação partir das 11h (horário de Brasília) deste sábado.

Resultado da terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:

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