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Fórmula 1 Russell (Mercedes) conquista pole do GP do Catar de F1; Bortoleto é 13º e Câmara 15º Piloto superou seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, campeão da F1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, largará no domingo na pole position do Grande Prêmio do Catar, penúltima etapa da temporada da Fórmula 1, após ter sido o mais rápido na sessão de classificação deste sábado (28).

Russell superou seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli — campeão da F1 desde o início deste mês —, e seu compatriota Lando Norris (McLaren), com uma vantagem de 128 e 480 milésimos de segundo, respectivamente.

Entre os pilotos brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 13º, e Rafael Câmara (Haas) vai largar pouco atrás, em 15º.

"É sempre incrível pilotar neste circuito, com essas curvas tão rápidas. O carro esteve incrível neste fim de semana. Logo na primeira volta dos treinos, já estávamos muito rápidos. Nesta noite (de sábado), tive ótimas sensações logo na primeira volta do Q1. É muito bom voltar a conquistar a pole position depois de um bom tempo", declarou Russell.

Uma semana após um GP de Las Vegas muito decepcionante, no qual terminou em nono lugar depois de cometer um erro ao tentar ultrapassar Antonelli no final da prova, e ainda foi duramente criticado pelo holandês Max Verstappen na coletiva de imprensa, Russell respondeu da melhor maneira possível: conquistando a 13ª pole position de sua carreira, a sexta nesta temporada.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) registrou o quarto melhor tempo, à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull), que superou seu ilustre companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen (Red Bull), pela sexta vez na temporada durante a sessão de classificação.

A Ferrari, mais uma vez, enfrentou dificuldades, com o monegasco Charles Leclerc e o inglês Lewis Hamilton registrando, respectivamente, o sétimo e o nono tempos.

No grid, os dois, que tentarão a todo custo evitar um novo incidente, após a colisão ocorrida durante o GP de Las Vegas, estarão separados pelo britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls), enquanto o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) completa o Top 10.

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