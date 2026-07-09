A- A+

Esportes Rússia recorre à Corte Arbitral do Esporte contra exclusão total das competições de atletismo Federação Internacional de Atletismo manteve a rejeição a qualquer participação de russos em suas competições

A Federação Russa de Atletismo recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para contestar a exclusão total de seus representantes das competições internacionais, confirmada na última sexta-feira pela World Athletics, anunciou a entidade russa nesta quinta-feira (9).

A postura intransigente da Federação Internacional de Atletismo, que não mudou desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, "afeta os interesses fundamentais do atletismo na Rússia por motivos que a federação considera discriminatórios", escreveu em um comunicado.

A Federação Russa não desenvolve mais seus argumentos, mas poderia utilizar ao menos duas brechas: as decisões da CAS favoráveis às suas homólogas do luge e do esqui no fim de 2025 e, sobretudo, a suspensão, na terça-feira por parte do Comitê Olímpico Internacional (COI), das restrições impostas aos russos para disputar competições internacionais.

Assim como as federações internacionais de luge, esqui ou biatlo, a World Athletics manteve uma linha divergente da adotada pelo COI, rejeitando qualquer participação de russos em suas competições mesmo quando o organismo olímpico aceitou reintegrá-los com status neutro e sob condições estritas, a partir de março de 2023.

Mas a diferença entre o COI e a World Athletics aumentou ainda mais nos últimos dois dias: o Comitê Olímpico Internacional continua se recusando a liberar o hino e bandeira da Rússia, mas agora abre as portas aos atletas do país para as provas classificatórias dos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, sem um filtro sobre eventuais vínculos com o exército ou suas posições a respeito da guerra na Ucrânia.

Veja também