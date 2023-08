A- A+

Us Open Ruud, atual vice do US Open, é eliminado na 2ª rodada pelo chinês Zhizhen Zhang Essa foi a primeira vitória de um jogador chinês contra um membro do top 5 do ranking mundial.

O norueguês Casper Ruud, finalista do US Open do ano passado, foi eliminado nesta quarta-feira (30) na segunda rodada por Zhizhen Zhang em um grande triunfo para o tênis chinês.

Com a vitória sobre Ruud, número cinco do ranking da ATP, Zhang é o primeiro jogador chinês a vencer um membro do top 5 do ranking mundial.

Com parciais de 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 e 6-2, Zhang, número 67 do mundo, venceu Ruud, que também foi finalista duas vezes em Roland Garros.

O norueguês, que perdeu na final em Nova York há um ano para o espanhol Carlos Alcaraz, viveu uma montanha-russa de resultados nos principais torneios deste ano.

No saibro de Roland Garros, sua superfície preferida, ele chegou à final pelo segundo ano consecutivo, desta vez perdendo para Novak Djokovic.

No restante sofreu eliminações na segunda rodada, tanto na grama de Wimbledon quanto nas quadras duras do Aberto da Austrália e agora de Flushing Meadows.

Em toda a temporada em quadra dura, o norueguês não conseguiu emendar duas vitórias consecutivas.

Antes dessa façanha, Zhang mal havia disputado cinco torneios de Grand Slam, sempre se despedindo na primeira fase, exceto o último Roland Garros, onde chegou à terceira rodada.

"Não posso dizer que o Aberto dos Estados Unidos do ano passado tenha sido uma lembrança ruim, mas este ano é diferente", disse radiante o tenista chinês de 26 anos.

Diante de Ruud, Zhang conseguiu 60 winners (contra 39 de seu oponente) e cometeu 41 erros não forçados (contra 32).

Em sua próxima partida, Zhang enfrentará o australiano Rinky Hijikata (110º ATP) por uma vaga nas oitavas de final.

Nos últimos meses, Zhang já havia alcançado algumas marcas inéditas para o tênis de seu país.

Em Madri foi o primeiro tenista chinês a chegar às quartas de final de um torneio Masters 1000 e em outubro de 2022 o primeiro a entrar no top 100 da ATP.

