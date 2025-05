Ruud vence Cerúndolo em jogo tenso e garante vaga na final do Masters de Madrid

A- A+

O norueguês Casper Ruud é o primeiro finalista do Masters 1000 de Madrid. O norueguês (15º) fez valer a sua experiência no primeiro jogo das semifinais, realizado nesta sexta-feira, e derrotou o argentino Francisco Cerúndolo (21º) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5 em jogo com 1h54 de duração.



O ex-número 2 do mundo espera agora o vencedor do confronto entre o britânico Jack Drapper e o italiano Lorenzo Musetti, pela outra semifinal, para disputar a decisão do torneio espanhol. Ruud busca o título no saibro para marcar a sua recuperação no ranking da ATP e tenta se reabilitar após as eliminações precoces nas oitavas de Montecarlo e nas quartas de Barcelona.



Esta é a primeira vez que ele disputa a final desta competição. Ruud entra em quadra atrás de seu 13º título em nível de ATP. Esta será a terceira decisão de Masters na carreira. Antes, ele ficou com o vice em Miami, em 2022, e também em Montecarlo, no ano passado.



O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Cerúndolo chegou a sair na frente ao obter uma quebra de serviço no quinto game, mas Casper Ruud respondeu de forma imediata e deixou tudo empatado em 3 a 3 no duelo.





A partir daí, o argentino passou a cometer erros bobos, perdeu pontos fáceis e facilitou a vida do norueguês. Mais focado e apostando na variação de golpes, Ruud voltou a obter uma quebra no décimo game e fechou a parcial em 48 minutos.



Na volta à quadra, o histórico da primeira parcial se repetiu no segundo set. O argentino voltou a ter uma quebra, mas permitiu a reação de Ruud que decretou o empate de 2 a 2 no quarto game.



A falta de tranquilidade para administrar vantagens foi a tônica do confronto. Desta vez, no entanto, foi Ruud quem começou a se precipitar nas rebatidas. Cerúndolo se aproveitou das falhas do seu rival, quebrou o serviço no sétimo game e abriu vantagem de 4 a 3.



Quando tudo indicava que a partida iria tomar um rumo diferente, o argentino voltou a sofrer com a instabilidade. Ruud usou a sua experiência para se impor, encaixou as bolas longas e empatou novamente o segundo set: 4 a 4.



Na reta para definição do set, Ruud foi mais equilibrado na parte emocional. Cerúndolo não conseguiu confirmar o seu saque no game derradeiro e viu o rival fechar a parcial em 7/5 e definir a partida em 2 sets a 0.

