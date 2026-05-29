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Ruud vence Paul e será o adversário de João Fonseca nas oitavas de Roland Garros

Norueguês também precisou de longa batalha para avançar de fase

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Casper Ruud será o adversário de João Fonseca nas oitavas de final de Roland Garros 2026Casper Ruud será o adversário de João Fonseca nas oitavas de final de Roland Garros 2026 - Foto por JULIEN DE ROSA / AFP

Casper Ruud será o adversário de João Fonseca nas oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira (29), o norueguês derrotou o americano Tommy Paul por 3 sets a 2 (4/6 - 6/7 - 6/4 - 7/6  e 7/5) e avançou de fase. 

Assim como João, Ruud também precisou de muito esforço para conquistar a vitória após sair atrás por dois sets. Casper precisou tirar dentro de si a sua melhor versão para virar o jogo que durou quase cinco horas. 

Duas vezes vice-campeão do torneio (2022 e 2023) e ex-número 2 do mundo, o norueguês surge como favorito para o duelo. Ruud e Fonseca ainda não se enfrentaram no circuito. 

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