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Tênis Ruud vence Paul e será o adversário de João Fonseca nas oitavas de Roland Garros Norueguês também precisou de longa batalha para avançar de fase

Casper Ruud será o adversário de João Fonseca nas oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira (29), o norueguês derrotou o americano Tommy Paul por 3 sets a 2 (4/6 - 6/7 - 6/4 - 7/6 e 7/5) e avançou de fase.

Assim como João, Ruud também precisou de muito esforço para conquistar a vitória após sair atrás por dois sets. Casper precisou tirar dentro de si a sua melhor versão para virar o jogo que durou quase cinco horas.

Duas vezes vice-campeão do torneio (2022 e 2023) e ex-número 2 do mundo, o norueguês surge como favorito para o duelo. Ruud e Fonseca ainda não se enfrentaram no circuito.

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