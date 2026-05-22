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FUTEBOL INTERNACIONAL RWDM Brussels, clube da rede Eagle, não obtém licença para disputar a segunda divisão na Bélgica O clube jogará a próxima temporada na D1 ACFF, equivalente à primeira divisão amadora do futebol belga

O RWDM Brussels, clube da Eagle, anunciou, nesta sexta-feira, que não conseguiu a licença necessária para disputar a segunda divisão do futebol profissional belga. Desta forma, o clube jogará a próxima temporada na D1 ACFF, equivalente à primeira divisão amadora do futebol belga.

— O RWDM não obteve a licença necessária para disputar a D1B na próxima temporada. Esta decisão obriga o clube a abandonar o futebol profissional. Trata-se de um desfecho pesado para o clube, os seus colaboradores, parceiros e adeptos — disse o RWDM em comunicado.

Veja a nota oficial do RWDM:

"O RWDM não obteve a licença necessária para disputar a D1B na próxima temporada. Esta decisão obriga o clube a abandonar o futebol profissional. Trata-se de um desfecho pesado para o clube, os seus colaboradores, parceiros e adeptos.

Nas últimas semanas, a direção e todas as partes envolvidas fizeram, no entanto, tudo o que estava ao seu alcance para concluir uma retoma que cumprisse as exigências do processo de licenciamento. Foram mantidas negociações com vários investidores até às últimas horas.

Infelizmente, a complexidade do processo e os prazos impostos não permitiram finalizar os acordos a tempo. A direção do RWDM gostaria igualmente de agradecer à Comissão de Licenças pelo acompanhamento prestado ao clube na procura, até ao último momento, de soluções capazes de garantir a sua continuidade.

Ainda assim, o RWDM obteve a licença para a D1 ACFF. O clube continua, portanto, a existir e, dadas as circunstâncias, isso é certamente o mais importante.

O clube agradece especialmente aos seus adeptos. Há meses que, em meio à incerteza e à tensão, nunca abandonaram o RWDM. E o anúncio de hoje é, naturalmente, mais um duro golpe. Mas saibam que isto não representa o fim do RWDM. O clube continua vivo, continua de pé. A luta continua.

O RWDM voltará a comunicar assim que as próximas etapas do seu processo de recuperação e reestruturação forem oficialmente definidas."

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