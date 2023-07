Ryan Giggs, ídolo do Manchester United, é absolvido das acusações de violência doméstica

A- A+

Ex-jogador e ídolo do Manchester United, Ryan Giggs foi inocentado das acusações de ter agredido sua ex-namorada e a irmã dela. Em uma audiência no Manchester Crown Court, o caso contra o galês foi arquivado pelo Crown Prosecution Service (CPS) e juíza Hilary Manley, responsável pelo caso, determinou que ele não era culpado nas três denúncias. A informação é do jornal inglês BBC.

— O Sr. Giggs está profundamente aliviado que o processo legal tenha finalmente concluído após quase três anos de luta para limpar seu nome — disse o advogado do jogador, Chris Daw, que completou: — Ele sempre foi inocente dessas acusações e das inúmeras mentiras que foram proferidas. Ele foi considerado inocente de todas as acusações e deseja reconstruir sua vida e carreira como um homem inocente.

O novo julgamento estava marcado para o dia 31 de julho no Manchester Crown Court. Mas a juíza encerrou formalmente o processo depois de ouvir que o Crown Prosecution Service havia decidido não prosseguir após a “recusa contínua” de Greville em depor.

— Esta não é uma decisão tomada de ânimo leve — disse o representante do promotor, Peter Wright, explicando que Kate Greville, afetada pelas audiências do ano passado, não quis testemunhar novamente.

Os jurados do caso também não conseguiram chegar a um veredito após mais de 20 horas de deliberações depois de um julgamento de quatro semanas em agosto do ano passado. Giggs não estava no tribunal nestaa terça-feira porque o juiz havia concordado que ele não precisava comparecer.



Entenda o caso

A denúncia aconteceu em 2020, após uma discussão violenta. O ex-jogador foi detido e colocado em prisão domiciliar. Ele também foi acusado de agredir a irmã de Kate, Emma Gerville.

No meio do desentendimento entre os dois, o galês teria dado uma cabeçada em Kate, que terminou com o lábio sangrando. Greville chamou sua irmã para dar apoio, porém, quando ela tentou intervir, Giggs a atingiu na mandíbula com o cotovelo, conforme diz o promotor do caso.

Giggs era treinador da seleção do País de Gales e, na época da acusação, a federação o afastou de três jogos marcados para novembro. Em junho deste ano, Ryan renunciou ao cargo de técnico do país alegando que não queria afetar os preparativos para a Copa do Mundo.

Segundo o jornal alemão Bild, Giggs é acusado de jogar sua ex-namorada nua para fora de um quarto de hotel com um chute nas costas e também de chantagear Kate enviando fotos nuas para amigos e colegas de trabalho, quando a mesma tentou terminar o relacionamento.

Ainda de acordo com o portal, o tribunal recebeu mensagens que supostamente são de Giggs para Kate nas quais ele dizia: “Só uma cadela nojenta e horrível faria isso. Eu simplesmente não posso acreditar que você fez isso. Estou com tanta raiva agora. Eu me assusto porque sou capaz de qualquer coisa agora. Eu te odeio pelo que você fez comigo. Odeio você. Ódio, ódio, ódio.”

