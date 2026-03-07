Sáb, 07 de Março

Rumor

Após boatos envolvendo o Santa Cruz, Ryan Reynolds nega interesse em comprar clube brasileiro

Perfil inglês especulou o nome do ator em possível compra do time pernambucano na última semana

Ryan Reynolds negou interesse em comprar um clube brasileiro, após boatos envolvendo o Santa Cruz repercutirem na última semanaRyan Reynolds negou interesse em comprar um clube brasileiro, após boatos envolvendo o Santa Cruz repercutirem na última semana - Foto: Oli Scarff/AFP

Após um perfil inglês ligar o nome de Ryan Reynolds em uma possível compra do Santa Cruz, o ator canadense negou qualquer interesse em adquirir um clube brasileiro neste sábado (7).

Em entrevista à ESPN Brasil, o intérprete de "Deadpool", que é um dos donos do Wrexham, comentou a repercussão do boato e disse já ter muito trabalho com o clube galês.

"Estou interessado em passar o resto da minha vida no Brasil, mas não em comprar um clube. Já tenho muito com o que lidar aqui. Sou realmente grato e sortudo de ter conseguido isso. Eu prefiro fazer uma coisa bem do que cinquenta mal feitas. Mas eu gostaria de visitar o Brasil sem a pressão de ser o dono de um clube", explicou Reynolds.

• Com queda precoce na Copa do Brasil, Santa Cruz mira reformulação de olho na Série C

• Na estreia de Claudinei, Santa Cruz perde para Sousa nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil

• Santa Cruz: perfil inglês aponta ator Ryan Reynolds como potencial comprador da SAF

Em 2021, o astro adquiriu o Wrexham por 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 15 milhões na época) e conseguiu levar o clube da quinta para a segunda divisão inglesa.

Atualmente, o time ocupa a sexta posição da Championship e poderá disputar os playoffs de acesso para a próxima temporada da Premier League.

Além disso, Ryan Reynolds também é um dos donos do Internacional de Bogotá, da Colômbia, e tem ações minoritárias do Club Necaxa, do México.

Ligação com o Tricolor do Arruda
Uma publicação do perfil Topskills Sports UK afirmou que Ryan Reynolds estaria interessado em comprar o Santa Cruz, com o objetivo de trilhar um caminho parecido com o que vem fazendo na Inglaterra. 

“Não se trata de comprar uma equipe já formada. Reynolds vê o Santa Cruz como a história perfeita — um clube tradicional com uma torcida apaixonada que atualmente luta para se manter nas divisões inferiores”, começou a postagem.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por TOPSKILLS SPORTS UK (@topskillsportsuk)




“Rebaixado da Série B em 2017, o Santa Cruz tem disputado as Séries C e D nos últimos anos em uma tentativa de se reestruturar. O modelo é claro: clube histórico, torcedores fiéis, momento difícil e enorme potencial narrativo”, completou o perfil inglês.

 

