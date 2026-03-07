Após boatos envolvendo o Santa Cruz, Ryan Reynolds nega interesse em comprar clube brasileiro

A- A+

Após um perfil inglês ligar o nome de Ryan Reynolds em uma possível compra do Santa Cruz, o ator canadense negou qualquer interesse em adquirir um clube brasileiro neste sábado (7).



Em entrevista à ESPN Brasil, o intérprete de "Deadpool", que é um dos donos do Wrexham, comentou a repercussão do boato e disse já ter muito trabalho com o clube galês.



"Estou interessado em passar o resto da minha vida no Brasil, mas não em comprar um clube. Já tenho muito com o que lidar aqui. Sou realmente grato e sortudo de ter conseguido isso. Eu prefiro fazer uma coisa bem do que cinquenta mal feitas. Mas eu gostaria de visitar o Brasil sem a pressão de ser o dono de um clube", explicou Reynolds.

Em 2021, o astro adquiriu o Wrexham por 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 15 milhões na época) e conseguiu levar o clube da quinta para a segunda divisão inglesa.



Atualmente, o time ocupa a sexta posição da Championship e poderá disputar os playoffs de acesso para a próxima temporada da Premier League.



Além disso, Ryan Reynolds também é um dos donos do Internacional de Bogotá, da Colômbia, e tem ações minoritárias do Club Necaxa, do México.



Ligação com o Tricolor do Arruda

Uma publicação do perfil Topskills Sports UK afirmou que Ryan Reynolds estaria interessado em comprar o Santa Cruz, com o objetivo de trilhar um caminho parecido com o que vem fazendo na Inglaterra.

“Não se trata de comprar uma equipe já formada. Reynolds vê o Santa Cruz como a história perfeita — um clube tradicional com uma torcida apaixonada que atualmente luta para se manter nas divisões inferiores”, começou a postagem.







“Rebaixado da Série B em 2017, o Santa Cruz tem disputado as Séries C e D nos últimos anos em uma tentativa de se reestruturar. O modelo é claro: clube histórico, torcedores fiéis, momento difícil e enorme potencial narrativo”, completou o perfil inglês.

