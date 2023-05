A- A+

TÊNIS Rybakina avança após abandono de Swiatek e vai enfrentar Ostapenko nas semis do WTA 1000 de Roma Swiatek havia vencido as útlimas duas edições do torneio da capital italiana e lutava pelo tricampeonato

A tenista cazaque Elena Rybakina (6ª) avançou às semifinais do WTA 1000 de Roma nesta quarta-feira (17) após o abandono da polonesa Iga Swiatek (1ª) e vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko, que mais cedo venceu a espanhola Paula Badosa (35ª).

Swiatek, com o joelho direito visivelmente dolorido, precisou deixar a quadra no terceiro set. A contusão da número 1 acontece a dez dias do torneio de Roland Garros (de 28 de maio a 11 de junho).

A polonesa de 21 anos perdeu dois games no set decisivo depois de vencer o primeiro por 6–2 e perder o segundo no tie-break por 7–3.

Swiatek havia vencido as útlimas duas edições do torneio da capital italiana e lutava pelo tricampeonato.

A polonesa parecia destinada a mais uma vitória tranquila quando vencia o segundo set por 4-2. Mas a cazaque encontrou forças para vencer essa segunda parcial, e levar para o terceiro set que estava empatado em 2-2 no momento do abandono de Swiatek.

Mais cedo, Jelena Ostapenko, número 20 do mundo, se classificou para as semifinais vencendo Badosa por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-3, em uma hora e 50 minutos.

Campeã de Ronald Garros em 2017, a letã foi muito mais agressiva (44 bolas vencedoras e 32 erros não forçados), enquanto Badosa só conseguiu equilibrar o confronto no segundo set.

A espanhola teve dificuldades no saque (apenas 58% dos pontos vencidos com o primeiro serviço e 46% com o segundo) e aproveitou menos as chances de quebra (4/10 contra 7/13).

Resultados desta quarta-feira do WTA 1000 de Roma:

Simples feminino - Quartas de final:

Jelena Ostapenko (LET/N.20) x Paula Badosa (ESP) 6-2, 4-6, 6-3

Elena Rybakina (CAZ/N.7) x Iga Swiatek (POL/N.1) 2-6, 7-6 (7/3), 2-2 e abandono

Veja também

Sport Com suspensão de Cariús, Sport espera janela de transferências para repor e suprir outras carências