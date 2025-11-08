A- A+

Tênis Rybakina derrota Sabalenka na decisão do WTA Finals e encerra temporada como 5ª do mundo A última tenista a se classificar para o WTA Finals acabou com o título do torneio que reúne as oito melhores da temporada

A última tenista a se classificar para o WTA Finals acabou com o título do torneio que reúne as oito melhores da temporada. A cazaque Elena Rybakina venceu neste sábado a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (6/0), em Riad, na Arábia Saudita, e estendeu sua sequência de vitórias consecutivas para 11.

A vitória de Rybakina, a sexta em 14 confrontos com Sabalenka, coroou uma temporada que teve três títulos (os outros foram em Estrasburgo e Ningbo) e 58 vitórias em 77 partidas. A campeã do WTA Finals iniciou o torneio na sexta posição do ranking e fecha a temporada como quinta do mundo. Rybakina se tornou a primeira asiática a conquistar o WTA Finals.

O primeiro set da decisão em Riad foi bastante acirrado, com as tenistas confirmando seus serviços com saques eficientes até que Rybakina deslanchou no meio da parcial. Ela quebrou o saque de Sabalenka sem ceder pontos para abrir 4 a 2. A cazaque só precisou confirmar seus serviços para fechar em 6/3.

No segundo set, Sabalenka salvou dois break points no terceiro game e mais dois no nono para se manter viva no confronto. A belarussa, porém, vacilou no tie-break, disputa que foi seu ponto forte na temporada (ela venceu 22 de suas 24 tie-breaks até então). Neste sábado, não venceu um único ponto, e Rybakina garantiu o título em 1h47.

Com o vice-campeonato, Sabalenka encerrou 2025 com mais de US$ 15 milhões em premiação, estabelecendo um recorde em uma única temporada da WTA, superando a marca de Serena Williams em 2013.

