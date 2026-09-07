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Tênis Rybakina elimina Osaka do US Open e fica a uma vitória de se tornar número 1 do mundo Para desbancar a bielorrussa Aryna Sabalenka, a cazaque só precisa passar das quartas de final, fase em que vai enfrentar o chinês Zheng Qinwen

A tenista cazaque Elena Rybakina se classificou para as quartas de final do US Open ao derrotar a japonesa Naomi Osaka nesta segunda-feira (7) e está a uma vitória de se tornar o novo número 1 do mundo.

Rybakyna, atualmente na segunda posição no ranking da WTA, fechou o jogo contra Osaka (N.13) em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e seis minutos.

A cazaque de 27 anos, campeã de Wimbledon em 2022 e do Aberto da Austrália este ano, está em busca de seu primeiro título em Nova York.

Antes disso, ela terá a chance de alcançar o topo do ranking pela primeira vez na carreira.

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Para desbancar a bielorrussa Aryna Sabalenka, Rybakina só precisa passar das quartas de final, fase em que vai enfrentar o chinês Zheng Qinwen, que mais cedo eliminou a polonesa Iga Swiatek.

Zheng, ex-número 4 do mundo e campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, segue com sua recuperação espetacular em Nova York após uma grave lesão no cotovelo.

A chinesa de 23 anos, que hoje ocupa a 121ª posição no ranking da WTA, fechou o jogo contra Swiatek (N.8) em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 55 minutos.

Zheng conseguiu uma virada no primeiro set, vencendo sete jogos seguidos depois de perder por 5-0.

Na segunda parcial, ela não deu brecha para uma ocorrência de Swiatek, ex-número 1 do mundo e campeã do US Open em 2022, e garantiu a vitória em seu quarto match point.

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