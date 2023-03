A- A+

Tênis Rybakina vence Sabalenka e é campeã em Indian Wells A cazaque número dez do mundo fechou o jogo em 2 sets a 0

Vingando sua derrota no último Aberto da Austrália, a tenista cazaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon, venceu neste domingo (19) a bielorrussa Aryna Sabalenka e conquistou seu primeiro título do WTA 1000 de Indian Wells.

Rybakina, número dez do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (13/11) e 6-4, em duas horas e três minutos de partida.

A tenista, nascida em Moscou, tinha sido derrotada em uma eletrizante final no Aberto da Austrália há dois meses por Sabalenka, jogadora em melhor forma neste início de temporada, que até agora só sofreu uma derrota em 18 jogos.

Com dois títulos este ano, incluído o Grand Slam em Melbourne, a bielorrussa era considerada favorita contra Rybakina, a quem tinha vencido em seus quatro duelos anteriores.

"É a primeira vez que termina como eu gostaria, espero que joguemos muitas outras finais", disse Rybakina, interrompida imediatamente pela adversária, dizendo com um sorriso: "e vou garantir que esta seja a última vez", arrancando risos do ginásio.

Neste domingo, Sabalenka sofreu com o serviço da cazaque, um dos melhores do circuito, que a impediu de aproveitar suas oportunidades para vencer um primeiro set extremamente equilibrado.

A bielorrussa de 24 anos desperdiçou dois set points no tiebreak e acabou perdendo o set após cometer dez duplas faltas.

Rybakina, por sua vez, também perdeu seis set points, mas conseguiu abrir uma vantagem decisiva para fazer 1 a 0 após uma batalha de 80 minutos.

Depois de ir para o vestiário com o rosto abatido, Sabalenka acusou o golpe e teve seu serviço quebrado no primeiro game do segundo set.

Quando perdia por 5-2, a bielorrussa tentou reagir e venceu dois games seguidos, mas Rybakina conseguiu selar a vitória na segunda oportunidade em que sacou para o jogo e se tornou a primeira tenista cazaque a vencer o torneio.

Nas semifinais, ela assombrou Indian Wells com uma esmagadora vitória sobre a polonesa Iga Swiatek, que lidera o ranking da WTA há um ano.

