SA Betesporte inicia preparação para Desafio Brasil Fut7

Com data de início marcada para esta sexta-feira (24), o Desafio Brasil Fut7 2023 promete reunir as grandes equipes do futebol de 7 brasileiro. No Grupo B da competição, um dos maiores times na categoria, o SA Betesporte, se prepara para a estreia diante do Cruzeiro de Alagoas, às 15h30 (horário de Brasília), em Toritama (PE).

“Nossa expectativa para o torneio é imensa. A equipe está preparada e confiante para entrar bem no Desafio. Vamos estar acompanhados por outras grandes equipes do futebol de 7, isso traz mais relevância e prestígio para a competição. Montamos uma reputação em torno do nome do SA Betesporte. Vamos entrar em campo honrando essa camisa que vestimos”, conta Vinícius Nogueira, presidente da equipe.

O Desafio Brasil Fut7 não é um cenário desconhecido para o SA Betesporte. A equipe pernambucana já foi campeã da edição de 2022. Visando repetir o sucesso em 2023, Vinícius acredita que o clube precisa evitar entrar no torneio com o pensamento de superioridade.

“É importante mantermos o nível de atuação e vontade no topo. Nesse nível de competição, se não apresentarmos nosso melhor, podemos acabar superados. O grupo inteiro está ciente dessa missão”, afirmou o presidente.

Além do Cruzeiro (AL), o SA Betesporte vem acompanhado do Sport, Unidos (BA) e PS Sports no Grupo B da competição. Fundado em 2021, o SA Betesporte rapidamente se consolidou como um dos grandes nomes do Futebol de 7, se diferenciando por ser a primeira equipe a se profissionalizar no Brasil.

Outras equipes que estão na competição são: Equipe João Deda - PE, Cabo Branco - PE, Confiança - SE, Aposta Ganha - PE, SA Betesporte - PE, Cruzeiro - AL e Show de Gol - PE

