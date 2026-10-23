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futebol Sábado 'cheio' na rodada da Série B; confira jogos O Avaí recebe o Botafogo-SP, na Ressacada, tentando não se aproximar ainda mais do rebaixamento

A reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B movimenta o País neste sábado (24) com cinco partidas válidas pela 35ª rodada, em um dia que promete fortes emoções tanto na luta pelo topo quanto na dramática fuga da degola. Enquanto clubes tradicionais buscam carimbar passaporte para o G-6, o fantasma do rebaixamento assombra equipes que entram em campo pressionadas pela necessidade urgente de somar pontos.

As emoções do dia começam a partir das 16h, na Ressacada, onde Avaí e Botafogo-SP realizam um confronto direto de extrema tensão na parte inferior da tabela. O time da casa abre a zona de rebaixamento com 37 pontos, a seis de distância do Ceará, primeiro time fora do Z-4, e a sete do próprio adversário paulista, que viaja a Florianópolis focado em sacramentar matematicamente sua permanência na Série B.

Mais tarde, às 18h30, o Londrina gasta suas últimas fichas na competição ao visitar o CRB no Rei Pelé. Amargando a 18ª posição com 32 pontos, o time paranaense precisa obrigatoriamente vencer e ainda secar os concorrentes diretos Ceará e Náutico para continuar respirando na luta contra a queda. Do outro lado, o clube alagoano soma 52 e joga as suas fichas na tentativa de retornar ao grupo de elite que disputa o acesso.

Enquanto a parte inferior pega fogo, a turma de cima também movimenta o tabuleiro da Série B. A partir das 16h30, o líder Vila Nova entra em ação para defender sua posição de privilégio e encaminhar a vaga matemática nos playoffs, acumulando 62 pontos, uma vantagem confortável de dez em relação aos perseguidores, diante de um São Bernardo que apenas cumpre tabela no contexto superior, embora o foco central recaia sobre os duelos diretos.

No mesmo horário, o Antônio Accioly será o palco de um dos grandes embates da rodada entre Atlético-GO e Novorizontino. O time paulista, com 61 pontos, garante sua vaga no G-6, caso vença seu compromisso e o CRB tropece. Já o adversário goiano, somando 54, necessita do triunfo em casa para seguir vivo na caça aos seis primeiros colocados.

Fechando os confrontos de destaque deste sábado, às 18h30, o Fortaleza viaja até o Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, para encarar a Ponte Preta. O time cearense tem 60 pontos e carimba o passaporte antecipado ao G6 se vencer a partida, contar com a derrota do CRB e ver o Sport tropeçar. Do outro lado, a Ponte cumpre tabela na lanterna da competição, já matematicamente rebaixada.

Em virtude do calendário das eleições nacionais, a 35ª rodada da Série B terá seus capítulos finais disputados no início da próxima semana. Na segunda-feira (26), a Arena Independência recebe América-MG x Cuiabá às 19h30, enquanto Juventude e Náutico medem forças no Alfredo Jaconi, às 20h30.

O encerramento oficial da jornada acontecerá na terça-feira (27), às 20h, com o duelo entre Ceará e Goiás, na Arena Castelão

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