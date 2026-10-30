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Futebol Sábado pode definir vaga nos playoffs e último rebaixado na Série B Enquanto uns lutam centímetro a centímetro por vagas no G6, clubes na zona de perigo travam um confronto de sobrevivência que pode decretar matematicamente o último rebaixado à Série C

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série B ganha capítulos eletrizantes neste sábado (31) com a realização de três partidas cruciais válidas pela 36ª rodada da competição nacional. Enquanto equipes tradicionais lutam centímetro a centímetro por vagas no G-6 e no cobiçado acesso direto à elite, clubes na zona de perigo travam um confronto de sobrevivência que pode decretar matematicamente o último rebaixado à Série C 2027.

A programação começa às 16h, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, onde o Sport visita o Botafogo-SP. Somando 54 pontos, o time pernambucano precisa obrigatoriamente da vitória fora de casa para continuar firme na caça ao G-6, faixa atualmente fechada pelo CRB, com 55. Do outro lado, a equipe paulista aparece com 47, já livre do fantasma da degola e cumprindo tabela na reta derradeira do torneio.

As emoções se intensificam a partir das 18h no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, palco de um confronto direto de alto nível entre Vila Nova e Juventude. Dono de 62 pontos, o time goiano recebe o atual vice-líder da Série B, com 64, em um embate onde os mandantes buscam a vitória para assegurar um lugar no grupo de elite dos playoffs, enquanto os visitantes defendem a posição privilegiada no topo da tabela.

Logo depois, às 19h30, os holofotes se voltam para um verdadeiro duelo de "vida ou morte" na parte inferior da classificação entre Náutico e Avaí. O time catarinense abre o Z-4 com 37 pontos e tem uma desvantagem de seis em relação ao time pernambucano (que soma 43, mesma pontuação do Ceará).

Para o Avaí, apenas o triunfo interessa para manter viva qualquer esperança matemática de permanência; por sua vez, uma vitória do Náutico garante o time pernambucano matematicamente na Série B de 2027 e, dependendo de uma combinação de resultados caso o Ceará pontue, pode sacramentar a queda definitiva dos catarinenses.

A rodada do fim de semana seguirá intensa com mais três partidas no domingo (1º): às 16h, o Londrina mede forças com o América-MG no Vitorino Gonçalves Dias; mais tarde, às 18h30, o Cuiabá recebe o São Bernardo na Arena Pantanal, simultaneamente ao duelo entre Novorizontino e Operário-PR, no Jorge Ismael de Biasi.

O encerramento oficial da 36ª rodada da Série B ocorrerá na segunda-feira (2), com outros três jogos: Fortaleza e Atlético-GO duelam às 16h na Arena Castelão, o Athletic-MG enfrenta o Ceará às 18h, na Arena Sicredi, e, fechando a rodada, Goiás e CRB se enfrentam às 20h30, no Hailé Pinheiro.

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