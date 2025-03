Sabalenka avança às oitavas em Miami e agradece torcida em português: "Te amo, Brasil"

A- A+

Líder do ranking mundial, a tenista belarussa Aryna Sabalenka avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Miami neste sábado ao vencer a romena Elena-Gabriela Ruse por 6/1 e abandono.

Na entrevista ainda em quadra, a número um do mundo se declarou à torcida brasileira que acompanhou a partida na Quadra Central. "Te amo, Brasil", afirmou ela, que namora um empresário brasileiro, em português.

Enquanto aguardava a retomada da partida após a rival ir ao vestiário receber tratamento, Sabalenka viu torcedoras com faixas e camisas em apoio a ela e com a bandeira do Brasil e sorriu.

Ruse, 50ª do mundo, tentou voltar ao jogo, mas, com problemas musculares, desistiu antes mesmo de completar o game inicial do segundo set, no qual sacava.

Na entrevista em quadra, Sabalenka foi questionada sobre a torcida a seu favor e soltou: "Te amo, Brasil". A tenista, demonstrando vergonha, ainda embalou um passos de dança ao final da entrevista, a pedido do mestre de cerimônia.

Na próxima rodada, Sabalenka enfrenta a vencedora da partida entre a suíça Rebeka Masarova, 168ª do mundo, e a 15ª do ranking, Danielle Collins, dos EUA. As melhores campanhas da belarussa em Miami foram as quartas de final em 2023 e 2021.

A desistência de Ruse não foi a única do dia na Flórida. Jasmine Paolini também avançou após Ons Jabeur, da Tunísia, deixar a quadra quando o placar mostrar 4 a 3 no primeiro set a favor da italiana.

