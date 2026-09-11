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Tênis Sabalenka bate 'freguesa' Pegula e vai buscar o tricampeonato do US Open diante de Rybakina Belarussa disputa a quarta final seguida em Nova York após vencer adversária norte-americana

Aryna Sabalenka vai buscar o tricampeonato no US Open. Depois de dizer que chegou no seu máximo após batalha das quartas de final, a belarussa não deu chances para a 'freguesa' norte-americana Jéssica Pegula, terceira favorita, e com vitória imponente por 7/5 e 6/2, se garantiu na decisão de sábado. Ela vai disputar a quarta final seguida em Nova York.

Com a vitória, Sabalenka se torna a primeira jogadora na Era Aberta a alcançar oito finais consecutivas de Grand Slam em quadra dura, superando as sete seguidas conquistadas por Steffi Graf, Martina Hingis e Novak Djokovic.

Além dos três triunfos seguidos sobre Pegula no US Open, Sabalenka agora soma 10 vitórias no confronto em 14 encontros.

A reedição da final de 2024 teve um primeiro set bastante equilibrada e sem quebras até 6 a 5, quando Sabalenka conseguiu duas chances de quebra e não desperdiçou a segunda oportunidade, abrindo frente com 7 a 5.

No segundo set, o domínio de Sabalenka foi maior, ao conseguir uma quebra com 3 a 1. Daí para frente aumentou sua superioridade na partida e fechou a segunda parcial em 6 a 2.

"Sem reclamações. Estou super feliz por ter conseguido jogar um tênis tão bom. No último jogo que disputei contra Jessica, foi quase impossível para mim vencer. Estou super feliz por ter jogado um tênis tão bom na frente de todos vocês. Obrigada pela atmosfera. Vocês são os melhores. O respeito de vocês por mim é inestimável. Eu sei que vocês queriam que ela vencesse, isso é óbvio. Mas obrigada por serem tão respeitosos comigo. Amo vocês, pessoal", disse a belarussa.

A decisão, depois de ganhar de três norte-americanas diferentes, será diante da casaque Elena Rybakina, segunda favorita e que assumirá a liderança do ranking na próxima divulgação da WTA. A oponente desbancou a tenista da casa, Coco Gauff, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/4.

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