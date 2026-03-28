Sabalenka derrota Gauff na decisão do Miami Open e completa o Sunshine Double

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Líder do ranking mundial, a belarussa Aryna Sabalenka venceu neste sábado a norte-americana Coco Gauff por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 6/3) na final do Miami Open e se tornou a quinta mulher a completar o Sunshine Double, que consiste em conquistar os eventos de Indian Wells e Miami na mesma temporada.





Dois dos mais tradicionais torneios do circuito profissional de tênis, Indian Wells e Miami oferecem 1.000 pontos no ranking mundial à campeã e são disputados em quadra dura na sequência no calendário. Antes de Sabalenka, apenas a alemã Steffi Graf (1994 e 1996), a belga Kim Clijsters (2005), a belarussa Victoria Azarenka (2016) e a polonesa Iga Swiatek (2022) conseguiram o feito.



Após a derrota na final do Australian Open, Sabalenka engatou a 12ª vitória seguida, incluindo dois triunfos sobre Elena Rybakina, sua algoz na decisão em Melbourne, e agora acumula 23 triunfos em 24 partidas e três títulos em 2026.



Sabalenka dominou o primeiro set da final deste sábado, quebrando o saque da rival duas vezes e não cedendo nenhum break point para fechar a primeira parcial em tranquilos 6/2. Quarta do mundo, Gauff disputou sua primeira final em Miami e conseguiu equilibrar no segundo set, que prosseguiu com as tenistas confirmando seus serviços até o 10º game, quando a norte-americana conseguiu sua primeira quebra, fez 6/4 e empatou a decisão.



Após Sabalenka perder o primeiro set em Miami, a parcial decisiva começou com Gauff encaixando um ace, mas perdendo o serviço. Com vantagem no placar, Sabalenka foi administrando o jogo e quebrou novamente o saque da adversária no nono game. Com uma devolução para fora de Gauff, a belarussa fez 6/3 e fechou a final em 2 sets a 1 em 2h09 de jogo.



Com Ronaldo Fenômeno novamente nas arquibancadas, como já havia acontecido na semifinal de Sabalenka contra Rybakina, a número um do mundo conquistou a sétima vitória em 13 confrontos com Gauff, que se lesionou em Indian Wells e só jogou em Miami por ser um "torneio em casa".

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