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Sabalenka despacha colombiana María Osorio em sua estreia no US Open

A próxima adversária de Sabalenka será a russa Polina Iatcenko

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A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundoA tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo - Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, iniciou sua campanha em busca do terceiro título consecutivo no US Open com uma vitória convincente sobre a colombiana María Camila Osorio nesta segunda-feira (31).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 26 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

"Estou muito feliz com o meu nível, principalmente no primeiro set", comemorou a bielorrussa, que chega pressionada ao último Grand Slam do ano.

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Sabalenka, que ainda não levantou troféus importantes na temporada, defende o título em Nova York e a condição de número 1 do ranking da WTA, ameaçada pela cazaque Elena Rybakina.

A bielorrussa de 28 anos precisou se superar no segundo set para vencer a resistência de Osorio, que não sentiu o peso de jogar pela primeira vez na maior quadra de tênis do mundo, mas cometeu erros em momentos decisivos da partida e foi eliminada na primeira rodada pelo quarto ano consecutivo.

A próxima adversária de Sabalenka será a russa Polina Iatcenko, que no domingo eliminou a mexicana Renata Zarazúa.

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