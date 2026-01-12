A- A+

Tênis Sabalenka diz que ganha até seis quilos nas férias e defende pausa total do tênis: "Não me importo" Número 1 do mundo afirma que descanso sem treinos é essencial para a saúde mental

Atual número 1 do ranking mundial, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka revelou que costuma ganhar cerca de seis quilos durante o curto período de descanso ao fim da temporada.

A declaração foi feita após a vitória sobre Karolina Muchova na semifinal do WTA 500 de Brisbane, em coletiva de imprensa.



Segundo Sabalenka, o ganho de peso acontece porque ela adota uma postura de desconexão total do tênis durante as férias, priorizando o descanso físico e mental.

— Normalmente, tiro apenas algumas semanas de folga. Nessas duas semanas, não faço nenhum exercício e volto seis quilos mais pesada — afirmou, segundo o jornal espanhol Marca.

A tenista disse que a decisão é consciente e faz parte de seu método de preparação.

— Não me importo. Sei como minha mente funciona. Sei que vou treinar bastante depois e perder peso rapidamente, mas é crucial não me exercitar durante essas duas semanas — explicou.

Sabalenka admitiu que chegou a ir à academia durante o período de descanso, mas apenas para caminhadas leves na esteira.

— Quanto ao tênis, não peguei em uma raquete durante esses 15 dias. É importante tirar esse tempo para recarregar as energias e recomeçar — disse.

A estratégia, segundo ela, tem funcionado. Após o período de férias, Sabalenka voltou em alto nível e conquistou o título do torneio de Brisbane ao vencer a ucraniana Marta Kostyuk na final, em dois sets, por 6/4 e 6/3.

Veja também