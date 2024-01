Sabalenka é bicampeã do Australian Open

A- A+

A tenista Aryna Sabalenk, de 25 anos, se tornou bicampeã do torneio simples do Australian Open. A bielorussa, que é a atual número dois do mundo, venceu a chinesa Qinwen Zheng, por 2 a 0. As parciais foram 6/3 e 6/2.

A organização do campeonato destacou que ao longo da competição Aryna disputou 14 sets e venceu todos. O feito só havia sido realizado por sua compatriota Viktoriya Azarenka, que venceu o Australia Open em 2012 e 2013.

Esse é o segundo título de Grand Slam da carreira de Aryna. A sua primeira conquista foi justamente em Melbourne, em 2023. A tenista é acostumada a vencer na Australia. Em 2021, ela conquistou o título nas duplas ao lado da belga Elise Mertens. A dupla também conquistou o US Open, em 2019.

O jogo

A bielorussa demorou pouco mais de uma hora para vencer a partida. O primeiro set começou com Aryna confirmando seu serviço e quebrando o da adversária e chegou a ter três oportunidades de fechar o set no oitavo game, mas não conseguiu. O que ela fez no game seguinte.

No segundo set, Aryna entrou em quadra ainda melhor. Ela quebrou dois serviços da chinesa e abriu uma diferença de 4 a 1. Qinwen, no entanto, não se deu por derrotada. Quando a partida estava 5 a 2, Aryana precisou de cinco match points para conseguir fechar o jogo e conquistar o título.



Final Masculina

Neste domingo, a partir das 5h30 (horário de Brasília), acontece a final masculina. O russo Daniil Medveved, terceiro melhor do mundo, enfrenta o italiano Jannik Sinner, quarto do ranking. O jogo terá transmissão da ESPN e da STAR+.

