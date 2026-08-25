Ter, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TÊNIS

Sabalenka e Djokovic perdem na estreia das duplas mistas no US Open

A dupla foi derotada pela tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten

Reportar Erro
Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, lendas do tênis mundialNovak Djokovic e Aryna Sabalenka, lendas do tênis mundial - Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

O lendário tenista sérvio Novak Djokovic e a número 1 do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foram derrotados nesta terça-feira (25) na primeira rodada do torneio de duplas mistas do US Open, em Nova York.

Leia também

• Serena Williams retorna ao US Open para a disputa de mistas com Carlos Alcaraz

• Sinner anuncia desistência do US Open por causa da lesão no joelho: "Triste e decepcionado"

• Carlos Alcaraz anuncia volta ao tênis no US Open após quatro meses tratando lesão no punho

Djokovic e Sabalenka caíram diante da tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten, com parciais de 1-4, 4-2 e 10-2 no super tie-break.

Horas depois, Siniakova e Patten, ambos número 1 do mundo em duplas, foram eliminados nas quartas de final pelo francês Gaël Monfils e a ucraniana Elina Svitolina com derrota por 2 sets a 1 (5-4, 4-5 e 10-8).

Monfils e Svitolina, que são casados, vinham de vitória sobre a dupla formada pela filipina Alexandra Eala e o canadense Felix Auger-Aliassime com um duplo 4-1.

Pelo segundo ano consecutivo, e para dar maior visibilidade ao torneio de duplas mistas, os organizadores do US Open convidaram mais estrelas do quadro individual do que especialistas na modalidade, e inovaram propondo sets de quatro games ao invés de seis, com um super tie-break de dez pontos em caso de empate em 1 set a 1.

Os italianos Sara Errani e Andrea Vavassori são os atuais campeões.

Os torneios de simples e duplas masculinas e femininas do US Open, o último Grand Slam do ano, começam no próximo domingo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter