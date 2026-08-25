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TÊNIS Sabalenka e Djokovic perdem na estreia das duplas mistas no US Open A dupla foi derotada pela tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten

O lendário tenista sérvio Novak Djokovic e a número 1 do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foram derrotados nesta terça-feira (25) na primeira rodada do torneio de duplas mistas do US Open, em Nova York.

Djokovic e Sabalenka caíram diante da tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten, com parciais de 1-4, 4-2 e 10-2 no super tie-break.

Horas depois, Siniakova e Patten, ambos número 1 do mundo em duplas, foram eliminados nas quartas de final pelo francês Gaël Monfils e a ucraniana Elina Svitolina com derrota por 2 sets a 1 (5-4, 4-5 e 10-8).

Monfils e Svitolina, que são casados, vinham de vitória sobre a dupla formada pela filipina Alexandra Eala e o canadense Felix Auger-Aliassime com um duplo 4-1.

Pelo segundo ano consecutivo, e para dar maior visibilidade ao torneio de duplas mistas, os organizadores do US Open convidaram mais estrelas do quadro individual do que especialistas na modalidade, e inovaram propondo sets de quatro games ao invés de seis, com um super tie-break de dez pontos em caso de empate em 1 set a 1.

Os italianos Sara Errani e Andrea Vavassori são os atuais campeões.

Os torneios de simples e duplas masculinas e femininas do US Open, o último Grand Slam do ano, começam no próximo domingo.

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